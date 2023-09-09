«إيكاروس» يحصد جوائز مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

القاهرة - بوابة الوسط

حصل العرض المسرحي «من أجل الجنة إيكاروس» من مصر على جائزة أفضل عرض مسرحى، وقيمتها 500 ألف جنيه، في ختام فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ30.

وبدأت الفعالية، مساء أمس الجمعة، بعرض مسرحي مدته سبع دقائق عن التجريب وأهميته، بطولة الفنان محمود حميدة، وهو من أهم نجوم الفن في مصر، وجاءت مشاركته، بحسب قوله، تقديرًا لفن المسرح وأهميته، والعرض من فكرة وإخراج هاني عفيفي.

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كما عُرض فيلم قصير عن أهم الفعاليات التي أقيمت على هامش المهرجان، والذي تضمن عروضًا لـ19 دولة عربية وأجنبية، وثماني جلسات وموائد مستديرة، بالإضافة إلى ست إصدارات في فنون المسرح المختلفة. وفقا لموقع المهرجان الرسمي

دقيقة حدادًا على روح الفنان التونسى لسعد المحواشى فى ختام مهرجان المسرح التجريبى

وفي لفتة إنسانية دعت إدارة المهرجان الحضور للوقوف دقيقة حدادًا على روح المخرج التونسي لسعد المحواشي، الذي وافته المنية صباح الجمعة عن عمر يناهز 63 عامًا، وذلك على إثر إصابته بجلطة دماغية بعد يوم من مشاركته في العرض التونسي «ما يراوش» ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان.

جوائز وتكريمات المهرجان

ومنحت لجنة التحكيم شهادات تقدير لكلٍ من عرض «أنتيجون» من ليتواينا، وعرض «ملف 12» من العراق، وعرض «الرجل الذي أكله الورق» من مصر.

وحصل عرض «ملف 12» لعباس قاسم من العراق على جائزة أفضل إضاءة وقيمتها 100 ألف جنيه، كما حصل عرض الكونغو «مايكل فابريس» على جائزة أفضل نص مسرحي أو فكرة، وقيمتها 100 ألف جنيه، وجائزة أفضل ممثل وقيمتها 100 ألف جنيه ذهبت إلى خالد رأفت من مصر عن دور الأب في عرض «إيكاروس».

وحصلت على جائزة أفضل ممثلة وقيمتها 100 ألف جنيه أسماء الشيخ من الجزائر عن عرض «نوستالجيا»، كما حصل على جائزة أفضل مخرج مسرحي وقيمتها 100 ألف جنيه جيا ديمترى من چورچيا عن عرض «عطيل».

الفنان المصري محمود حميدة في عرض ختام فعاليات مهرجان المسرح التجريبي بالقاهرة، 7سبتمبر. (صفحة المهرجان)