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وفاة التونسي سعد المحواشي بعد ساعات من عرض مسرحيته «ما يرواش» في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 سبتمبر 2023, 01:48 مساء
وفاة التونسي سعد المحواشي بعد ساعات من عرض مسرحيته «ما يرواش» في القاهرة
الفنان التونسي لسعد المحواشي. (الإنترنت)
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 توفي الفنان التونسي سعد المحواشي في أحد مستشفيات القاهرة، بعد ساعات من عرض مسرحيته «ما يرواش» فى دار الأوبرا.

أصيب المحواشي بجلطة دماغية، نقل على إثرها إلى مستشفى خاصة حيث توفي صباح الجمعة، بعد أن شارك بمسرحيته في المسابقة الرسمية لفعاليات الدورة الـ30 من المهرجان على المسرح الكبير بدار الأوبرا. بحسب الصفحة الرسمية للمهرجان.

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نعت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي المحواشي في بيان  بأنه «أحد روّاد فن العرائس في تونس والعالم العربي»، وتقدمت وزارة الثقافة التونسية، في بيان آخر، بـ«خالص التعازي إلى كل مبدعي الساحة الثقافية وفنانيها، وكل مؤسسات العمل الثقافي».

يُعد المحواشي أحد مؤسسي «المركز الوطني لفن العرائس» في تونس، ويعمل أستاذاً لتصميم العرائس في المعهد العالي للفن المسرحي، وتتنوع أعماله بين مسرح الصغار والكبار، ومن أبرزها «طبيب الضيعة»، و«الكسوة»، و«العرائسي». 

ونال الفنان التونسي عديد الجوائز، منها فوز عرضه «لقاء» بالجائزة الأولى لأحسن عمل مسرحي موجه للأطفال ضمن فعاليات «المهرجان العالمي لفن العرائس» في ماليزيا العام 2017.

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