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وفاة الفنان عبدالنبي المغربي.. أبرز المحطات في حياة الممثل الراحل (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 مايو 2023, 12:12 مساء
وفاة الفنان عبدالنبي المغربي.. أبرز المحطات في حياة الممثل الراحل (صور)
الفنان والممثل الراحل عبدالنبي المغربي. (أرشيفية: الإنترنت)
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توفي، صباح اليوم الأربعاء، الفنان والممثل عبدالنبي المغربي عن عمر يناهز 73 عاما إثر إصابته بمرض عضال في أبريل الماضي، مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي لعلاج بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية المصرية. 

ونعى المطرب الليبي سيف النصر الفنان الليبي الراحل عبدالنبي المغربي، قائلا: «سبحان الله، وكأنه ينتظر زيارتي له بالأمس، واليوم انتقل إلي رحمة الله تعالي.. وداعا يا رفيق العمر، وفاة الأخ والصديق الودود المدافع عن قضايا الوطن والمواطن الفنان عبدالنبي المغربي بعد معاناة مع المرض أعزي ابنه عبدالرزاق وكل العائلة وقبيلة المغاربة.. كما أعزي نفسي وأعزي كل إخوتي الفنانين»، وفق منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كذلك عزا العاملون بإذاعة بنغازي المحلية أسرة الفنان القدير عبدالنبي المغربي، مشيرة إلى أن «الفقيد كان أحد المتعاونين مع الإذاعة، وقدم في دورات برامجية عديد البرامج، منها (صوت المواطن) و(سهرة رمضانية) و(سهرة فنية)».

وفي أبريل الماضي، قال أحميدة، نجل الفنان عبدالنبي المغربي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن «الوالد تدهورت حالته الصحية في بنغازي وبعد إجراء الفحوصات والتشخيص تبين إصابته بورم في الدماغ، والقولون». وأضاف «حالة الوالد للأسف زادت سوءًا لدرجة فقدان الذاكرة كليا، فقررنا نقله للعلاج في أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية بمصر».

الفنان عبدالنبي المغربي في سطور
ولد سنة 1950 وبدأ عشقه للفن وهو طفل لم يتجاوز 11 عاما عندما كان ضمن فريق الكشافة، وشاهد حينها أول عمل كوميدي فبدأ تعلقه بالفن، وفي العام 1970 حين بلغ 19 عاما، التحق بالمسرح الشعبي في بنغازي، وقدم أول مسرحية بعنوان «سعيد الفن» مع الراحل الفنان علي العريبي، وهي مسرحية كوميدية، وهكذا بدأت رحلته مع المسرح لتصل إلى 34 مسرحية، آخرها «جيش أحميدة الدولي» مع الفنان ميلود العمروني.

شارك الفنان عبدالنبي المغربي في أول عمل تلفزيوني سنة 1974 وهو «سهرة شك» لتستمر رحلته مع التلفزيون لتصل إلى 30 عملًا، شارك في العام 1977 بمسلسل (ليبي- مصري) مشترك بعنوان «من الحياة»، وهو من بطولة عمالقة الدراما المصرية، منهم الفنانان الراحلان عبدالله غيث، وصلاح قابيل، والراحلة أمينة رزق، ومن ليبيا شاركته البطولة كل من الفنانة كريمان جبر، والفنانة سعاد خليل، إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما من البلدين.

كما شارك المغربي في العام 2008 في مسلسل «العائد» وهو عمل (ليبي- مصري) مشترك، بطولة الفنان فتحي عبدالوهاب والفنانة رانيا فريد شوقي من مصر، والفنانين فتحي بدر ورافع نجم من ليبيا، حصل على لقب أفضل ممثل أول عن دوره في مسرحية «مسافر ليل»، التي جرى عرضها خلال المهرجان الوطني السابع في العام 2007، الذي أقيم حينها في طرابلس.

حصل على أفضل ممثل أول في الدورة الثامنة للمهرجان ذاته في العام 2008 عن دوره في مسرحية «شابن هدوب الليل»، كما شارك في الدورة العاشرة للمهرجان ضمن فريق عمل مسرحية «العراسة» التي تحصلت على جائزة العرض المتكامل في تلك الدورة، بالإضافة إلى مشاركته في عدة مهرجانات عربية، منها مهرجان القاهرة التجريبي، ومهرجانات في الأردن وتونس وغيرهما.

الفنان والممثل الراحل عبدالنبي المغربي. (أرشيفية: الإنترنت)
الفنان والممثل الراحل عبدالنبي المغربي. (أرشيفية: الإنترنت)
الفنان والممثل الراحل عبدالنبي المغربي. (أرشيفية: الإنترنت)
الفنان والممثل الراحل عبدالنبي المغربي. (أرشيفية: الإنترنت)
أحد أعمال الفنان والممثل الراحل عبدالنبي المغربي. (أرشيفية: الإنترنت)
أحد أعمال الفنان والممثل الراحل عبدالنبي المغربي. (أرشيفية: الإنترنت)
أحد أعمال الفنان والممثل الراحل عبدالنبي المغربي. (أرشيفية: الإنترنت)
أحد أعمال الفنان والممثل الراحل عبدالنبي المغربي. (أرشيفية: الإنترنت)
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