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رسم لوحات عكست ملامح المجتمع الليبي.. وفاة الفنان التشكيلي المصري محمد حجي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 يوليو 2023, 09:43 مساء
رسم لوحات عكست ملامح المجتمع الليبي.. وفاة الفنان التشكيلي المصري محمد حجي
الفنان التشكيلي المصري، محمد حجي. (الإنترنت)
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رحل عن عالمنا الأحد، الفنان التشكيلي المصري، محمد حجي، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 83 عاما، على ما أعلن نجله عالم الفضاء عصام حجي.

وكتب عصام حجي، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، قائلا: «توفي والدي الرسام محمد حجي في منزلنا بالقاهرة.. وداعا والدي الحبيب ألقاك بالتأكيد في عالم أفضل».

فيما أقيمت صلاة جنازة الرسام محمد حجي اليوم الإثنين بعد صلاة الظهر، بمسجد أسد ابن الفرات الكائن في شارع التحرير بحي الدقي بمدينة الجيزة في مصر.

محمد حجي في ليبيا
وعمل حجي في منتصف سبعينيات القرن الماضي في صحيفة الأسبوع الثقافية الليبية، ضمن الفريق الفني المصري الذي تعاقدت معه وزارة الإعلام الليبية، وضم أبرز الرسامين فناني الكاريكاتير، بينهم ليثي وحجازي، وطوغان، كما تولى إخراج بعض النشرات المتخصصة التي كانت تصدر عن وكالة الأنباء الليبية، ورسم خلال إقامته في ليبيا عديد اللوحات التي عكست بعض أوجه الحياة في المجتمع الليبي.

سيرة ذاتية للراحل
ولد محمد إبراهيم أحمد حجى في 16 أغسطس من عام 1940 بمحافظة الدقهلية شمال القاهرة، وحصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم تصوير عام 1963.

كان حجي عضوا بنقابة الصحفيين، وعضوا بنقابة الفنانين التشكيليين، وعضو الجمعية الجغرافية المصرية، وعمل رساماً ومحرر بمجلة المنصورة 1961: 1963.

كما عمل رساما ومحررا بمؤسسة روزاليوسف 1963: 1980، ورسام صحفى بمجلة الطليعة مؤسسة الأهرام 1964 : 1974، ورسام ومحرر بجريدة الأسبوع الثقافى (طرابلس ـ ليبيا 1974 : 1977).

وعمل مديراً لإدارة الشئون الفنية والنشر بجامعة الدول العربية 1980: 2001، ثم من بعدها أصبح فنانا متفرغا منذ عام 2001.

رسم لوحات عكست ملامح المجتمع الليبي.. وفاة الفنان التشكيلي المصري محمد حجي
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