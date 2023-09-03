عرض خاص لـ«تشارلي» في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

القاهرة - بوابة الوسط

اختارت إدارة مهرجان المسرح التجريبي بالقاهرة في دورته الـ30، المسرحية المصرية «تشارلي»، في عرض خاص ضمن فعاليات افتتاحه.

تتناول المسرحية قصة الممثل الأميركي تشارلي شابلن، في قالب غنائي استعراضي، والجوانب الإنسانية للنجم الأميركي الشهير، وإلقاء الضوء على المراحل والصعوبات التي تخطاها في مشواره الفني، ومدى تأثيره في صناعة الأفلام العالمية، بحسب الموقع الرسمي للمهرجان.

جسّد الممثل محمد فهيم في المسرحية دور «تشارلي شابلن» بمشاركة الممثلين نور قدري وأيمن الشيوي وداليا الجندي والمطرب هاني مصطفى، بالإضافة إلى خمسين فنانًا من الممثلين الشباب والراقصين، وأخرجها أحمد البوهي، ومن تأليف مدحت العدل.

- «سيدتي أنا» نسخة مصرية جديدة لرواية «بجماليون» على المسرح القومي

كما جاءت مسرحية «فريدا» عن الحياة التراجيدية للتشكيلية المكسيكية فريدا كاهلوا، ضمن الأعمال التي تُعرض خارج المسابقة الرسمية.

فيما يدخل سباق المنافسة الرسمية عديد العروض المسرحية العربية والأجنبية، ومنها «الرجل الذي أكله الورق» و«من أجل الجنة إيكاروس» و«الروبة» و«قائمة الخديج» إلى جانب 19 عرضًا من مختلف دول العالم يتنافسون على جوائز المهرجان.

وتضم لجنة تحكيم المهرجان فنانين مصريين وعربا وأجانب، أبرزهم المخرج المسرحي عصام السيد وأحمد كمال من مصر، وجهاد سعد من سورية، وعز الدين بونيت من المغرب، وجيلز فورمان من إنجلترا، وأسيموي ديبوراه كاوي من أوغندا، ورالوكا رادوليسكو من رومانيا.

جرى خلال حفل الافتتاح تكريم ثمانية من رموز وصنَّاع المسرح، باعتبارهم من أبرز المؤثرين في الحركة المسرحية بمصر والعالم، وذلك تقديرًا لبصماتهم في المسرح وإسهاماتهم في عالم التجريب المسرحي.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 8 سبتمبر الجاري بحضور عدد من المسرحيين العرب والأجانب.