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مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السوريالية الليبية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 سبتمبر 2023, 12:36 مساء
مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السوريالية الليبية (صور)
بروفة المسرحية يوم الخميس بمعهد جمال الدين الميلادي، 31 أغسطس. (بوابة الوسط)
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قدمت فرقة المسرح الوطني طرابلس، الخميس الماضي، التدريبات النهائية لمسرحية «ألف ليل وعين» على مسرح معهد جمال الدين الميلادي بطرابلس، بالتعاون مع الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون.

تصف مسرحية «ألف ليل وعين» للكاتب والمخرج نوري عبدالدايم ملامح المشهد الحالي للواقع الليبي بأبعاده الثقافية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية والسياسية، في (زووم) مسرحي لما يمكن تسميته بـ«الفوضوية السوريالية الليبية» حيث يغيب النظام ويسود العبث، كما يكشف العرض متلازمة العُنف الذي يعكسه صوت الرصاص والنفوذ، حيث تتحكم القوى المولدة لهذه الثنائية في حياة الشخوص وترسم عبرها مصالحها.

قسوة الواقع وسورياليته
ناقشت «بوابة الوسط» المشتركين في العمل المسرحي بعد انتهاء البروفات، حيث قال الكاتب رضا بن موسى، وهو أحد المشاركين بالمسرحية، «أن العمل يشير بأصبع الاتهام إلى الانتهازيين وقدرتهم على التسلق والتملق، وفي خلفيتهم قوى خفية توجههم وتضع قوالب لحركتهم العامة، ثم يصبح هؤلاء لاحقًا منافسين لمن وضعوهم في تلك الدائرة»، كما أشاد بنجاح المخرج في توظيف المجاميع وإدارة أداء (المونولوجات)، والحضور اللافت للمرأة في المسرحية».

واصل بن موسى حديثه إلى «بوابة الوسط» قائلاً: «المسرحية تقدم قسوة الواقع وسورياليته ولامعقوليته، ومعاناة الناس واضطرابهم في تحسّس واختيار الطرق التي من خلالها تتحسن أحوالهم، ناهيك عن عدم إدراكهم لمعنى وجودهم، فهل هم مجرد أناس عاديين؟ أم جمهور له رأي ووجهة نظر؟ وكيف السبيل ليتحول الناس من حالة الى أخرى».

وبحسب تعبير بن موسى تبدو المسرحية كفكرة تتوالد من الركح، فهي مفتوحة على تفاصيل عديدة وتتميز بنص مرن قابل للتطوير والإضافة، يتداخل فيها الممثلون مع الجمهور.

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وأفادت الفنانة بسمة الأطرش، إحدى بطلات المسرحية، أن مهمتها تقتضي المشاركة الفاعلة كإنسانة تمثل نصف المجتمع رغم الظلم والضغوطات الممارَسة عليها، ولا ينحصر دورُها داخل البيت فقط بل يتعداه إلى ميدان العمل. 

وعن رؤيته في العمل قال الشاعر محمد الدنقلي إنه: «يمثل لونًا مسرحيًا جديدًا في ليبيا يمكن تسميته بالمسرح الفوضوي أو الملحمي».

وأضاف الدنقلي أن «المخرج كان موفقًا في استعانته في المسرحية بعناصر مبدعة في مجالات أخرى، كالمصور محمد كرازة، والكاتب رضا بن موسى، والشاعر صالح بوالسنون.

ندوة تحليلية: إشادة وتحفظات 
أقيمت عقب اختتام البروفة، ندوة نقدية أدارتها الصحفية فتحية الجديدي وقدم لها الدكتور نورالدين الورفلي، لمناقشة المسرحية، وعناصرها الفنية، نوّه فيها الناقد منصور بوشناف إلى غياب عنصر الإضاءة في البروفة، كذلك الملابس لم تتوفر بشكلها الكامل وكذلك الاكسسوارات، مما أدى إلى فقدان 30% من عناصر المسرحية، أيضا تفاوت الأصوات بسبب بُعد أو قرب الميكروفون أدّى إلى صعوبة الاستماع إلى الحوار.

وفي ملاحظته عن النص أشار بوشناف أنه لا ينتمي إلى فئة النصوص الدرامية التقليدية، لكنه يطرح تيمة العمل ويستمر في مناقشتها على امتداد زمن المسرحية وقد يشكّل ذلك صعوبة للجمهور، وخلص إلى أن العمل يحتاج إلى مزيد من البروفات وأداء الممثلين الذي «لم نلحظ اختلافًا في مستويات أدائهم، رغم الجهد الكبير المبذول».

وأوضح الفنان حسن قرفال أنه لم يعد هناك قدسية للنص في العالم، فالنص ليس قرءانًا، ولكن يجب أن يبدع من خلال شخصين، الكاتب والمخرج، وفي هذه المسرحية المخرج هو نفسه الكاتب.

وأشار الدكتور نورالدين الورفلي إلى أن المسرحيين من خلال هذا العمل يسعون للخروج من ركودهم، باعتبار المسرح هو الركيزة الرئيسة لكل الفنون الأخرى.

ويرى الكاتب يونس الفنادي أن إسقاط الحاجز الرابع المشار إليه في المسرحية، ذكّره بمسرحية «نقابة الخنافس» التي خلقت تواصلاً بين الجمهور والممثلين، وأضاف أنه رغم بساطة الديكور إلا أن دلالاته عميقة، كما أن أسلوب الـ«اسكيتشات»، حال دون شعور الجمهور بالملل، واستطاع المخرج استغلال مساحة خشبة العرض إلى أبعد حد.

الدكتور حسن قرفال في مداخلة خلال الندوة
الدكتور حسن قرفال في مداخلة خلال الندوة
الشاعر محمد الدنقلي
الشاعر محمد الدنقلي
الفنانة بسمة الأطرش
الفنانة بسمة الأطرش
الكاتب رضا بن موسى
الكاتب رضا بن موسى
الناقد منصور بوشناف
الناقد منصور بوشناف
جانب من الحضور
جانب من الحضور
جانب من الحضور
جانب من الحضور
جانب من بروفات المسرحية
جانب من بروفات المسرحية
جانب من بروفات المسرحية
جانب من بروفات المسرحية
جانب من بروفات المسرحية
جانب من بروفات المسرحية
جانب من بروفات المسرحية
جانب من بروفات المسرحية
جانب من بروفات المسرحية
جانب من بروفات المسرحية
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