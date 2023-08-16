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رافع نجم: مهرجان بنغازي للفنون المسرحية أصبح «سنويا»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 أغسطس 2023, 10:55 صباحا
رافع نجم: مهرجان بنغازي للفنون المسرحية أصبح «سنويا»
الفنان رافع نجم أثناء فعاليات مهرجان بنغازي للفنون المسرحية، في الفترة من 6 - 12 أغسطس 2023. (صفحة المسرح الوطني مصراتة بموقع «فيسبوك»)
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قال مدير المسرح الشعبي ورئيس اللجنة العليا لمهرجان بنغازي للفنون المسرحية رافع نجم، إن المهرجان سيكون سنوياً، إذ أصدرت وزارة الثقافة والفنون قراراً باعتماد تنظيمه بشكل سنوي وستتكفل الوزارة بكل مصاريف وتجهيزات المهرجان». 

وذكر مدير المسرح الشعبي في حديثه إلى (وال) أن «مهرجان بنغازي للفنون المسرحية كان حلماً راود الجميع.. عملنا على تحقيقه بفضل دعم عديد المؤسسات»، وتابع «نحن جيل جعل بنغازي مدينة المسرح والثقافة، ولكن هذا البريق بدأَ يخفت ضوؤه وأردنا أن نعيد بنغازي إلى الواجهة من جديد كمدينة للمسرح والفنون ومن هنا جاءت فكرة إقامة المهرجان».

تنظيم مهرجان للفنون المسرحية مكلف مادياً
وأضاف أنه كان من شبه المستحيل أن تنظم فرقة أهلية مهرجانا للفنون المسرحية لأنه مكلف مادياً ويتطلب استعدادات كبيرة وأسساً وتنظيماً محكماً، إلا أننا خضنا هذه المغامرة واتصلنا ببعض الجهات التي قدمت لنا دعماً كبيراً، مما جعل هذا الحلم يصبح حقيقة».

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وأكد رئيس اللجنة العليا لمهرجان بنغازي للفنون المسرحية أن مقر المسرح ملك لفرقة المسرح الشعبي وذلك من الأسباب الرئيسية التي مكنت الفرقة من العمل بشكل مستمر ولم تتوقف عن العمل، لأن الفرقة هي الوحيدة في ليبيا التي استمرت في مواسمها المسرحية، حيث تعرض ثلاث مسرحيات كل عام.

لم يتبق اليوم سوى المسرح الشعبي.
ولفت رافع إلى أن بنغازي كانت تتوفر على خمسة مسارح منها المسرح الوطني ومسرح السنابل والمسرح الحديث ومسرح الطفل، إلا أنه لم يتبق اليوم سوى المسرح الشعبي. وناشد المسؤولين بصيانة هذه المسارح لزيادة عدد العروض المسرحية.

 يُذكر أن مهرجان بنغازي للفنون المسرحية انطلق رسمياً يوم الأحد الماضي، وتخلله عروض مسرحية لأربع فرق محلية، وعرض لفرقة مسرحية من تونس، ومعرض كتاب للفنون المسرحية، وجرى تننظيم ورش عمل وندوات متعلقة بالفنون المسرحية.

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