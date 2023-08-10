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مهرجان بنغازي للفنون المسرحية يواصل فعاليات دورته الأولى (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 أغسطس 2023, 11:24 صباحا
مهرجان بنغازي للفنون المسرحية يواصل فعاليات دورته الأولى (صور)
شعار مهرجان بنغازي للفنون المسرحية دورة الراحل فرج الطيرة (أرشيفية: الإنترنت)
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انتظمت في مدينة بنغازي فعاليات «مهرجان بنغازي للفنون المسرحية» في دورته الأولى (دورة الفنان الراحل فرج الطيرة)، الأحد الماضي، بالتزامن مع ذكرى تأسيس المسرح الشعبي في 6 أغسطس 1960، ضم فنانين وفرقا مسرحية من ربوع ليبيا كافة.

-تدشين مهرجان بنغازي للفنون المسرحية 6 أغسطس المقبل

مظاهر كرنفالية في الافتتاح
بدأت المراسم بكرنفال بهيج ضم نخبة من المثقفين والفنانين، الذين ساروا على الأقدام من أمام فندق تيبستي إلى مقر المسرح الشعبي مرورا بشارع الاستقلال تصحبهم شبيبة الكشافة وفرقة الفنون الشعبية وشرطة المرور.

شارك في عروض المهرجان فرق من طرابلس ومصراتة والمرج وبنغازي وفرقة مسرحية من تونس، وتخلل المهرجان، محاضرات لمحاضرين من العراق وتونس، كما أُقيمت ورش عمل خاصة بالفنون المسرحية.

«بالحب والفن تنتصر الحياة» 
وقامت الهيئة العربية للمسرح بتزويد إدارة المهرجان بكتب متنوعة وصلت إلى 180 عنوانا في الفنون المسرحية، وألقت وزيرة الثقافة والفنون صالحة الدروقي خلال الافتتاح كلمة عبرت فيها عن أهمية المهرجان ودور المسرح المهم في الرفع من مستوى الثقافة وأعلنت اعتماد تنظيم هذا المهرجان بشكل سنوي في مدينة بنغازي. 

وقال رئيس أمانة مجلس الإعلام العرب بجامعة الدول العربية فوزي الغويل «إن إقامة المهرجان تعكس عودة الحياة الطبيعية لمدينة بنغازي بالرغم مما مرت به إلا أن الحب والفن والسلام ينتصر في النهاية وتظل بنغازي دائما مصدرا للإشعاع الثقافي والفني». بحسب حديثه إلى «وال».

وأضاف الغويل أن إطلاق اسم الفنان فرج الطيرة على الدورة الأولى للمهرجان يجسد معنى الوفاء الحقيقي، مشيرا إلى أن الراحل كرس حياته وكل إمكانياته في سبيل المسرح موجها التحية لكل من كان وراء لمسة الوفاء بحق الفنان فرج الطيرة.

واستطرد أن بنغازي تظل دائما مصدرا للإشعاع الثقافي، مشيرا إلى أن حضور الفنانين من خارج ليبيا وداخلها يعطي رسالة واضحة بأن المدينة تنعم بالأمان.

عروض مسرحية للفرق المشاركة
وتخلل حفل الافتتاح عرض مسرحي شارك فيه الفنانون رافع نجم وميلود العمروني وأسامة بركة، حيث تفاعل الجمهور معهم بشكل رائع، إلى جانب عرض مسرحية صامتة قدمها شباب فرقة المسرح الشعبي، تلا ذلك عرض شريط وثائقي عن السيرة الذاتية للفنان الراحل فرج الطيرة. 

واختتم حفل الافتتاح بصعود فناني فرقة المسرح الشعبي على المسرح ،وتحية جمهور الحضور في حين سلمت الفنانتان عبير الترهوني وسلمى المقصبي، وهما ترتديان الزي الوطني الليبي، درع التكريم لأبناء الفنان فرج الطيرة.

وأقيمت عروض تمثيلية أخرجها الفنان محمد القديري وقدمها كل من: رافع نجم، ميلود العمروني، أسامة بركة، مصطفى الصادق، حمزة القماطي، عصام الهادي، منصور دريمش، يونس العوامي.
 وقدمت عروض مسرحية عدة منها: «في أعالي الحب» عمل من إنتاج فرقة المسرح الشعبي للتمثيل والموسيقى ببنغازي، وعرض « حمام بخاري » إنتاج الفرقة القومية للتمثيل والموسيقى بطرابلس، وعرض «الهامور» إنتاج المسرح الوطني مصراتة.

 وستقدم الفرق المسرحية عروض «أبواب الريح» إنتاج مسرح المرج، و«الهروب من التوبة » إنتاج مركز الفنون الركحية والدرامية بتوزر، ويليها حلقات نقاشية كل من منيرة الغرياني وفرج بوفاخرة وعلي أحمد سالم وزلي عصمان وجمال زايد.

ندوات فكرية وورش نقدية
إلى جانب العروض وحلقات النقاش، تقام الندوات الفكرية والتي يحتضنها فندق تيبستي في حصص مسائية تسبق العروض، منها «أسئلة الهوية في المسرح الليبي» للأديب سالم العوكلي، قدم له الأستاذ ميلاد الحصادي. 

كما تقام ندوة «المسرح الليبي من منظور نقدي» للدكتور نورالدين سعيد، قدم له الأديب منصور بوشناف. وندوة «جدلية النص والإخراج في المسرح الليبي» الكاتب المسرحي منصور بوشناف، يقدم له الأديب سالم العوكلي. 

 وتدار اليوم، الخميس، ندوة «المجالية في المسرح الليبي» يتخللها مداخلات من عبدالله الزروق، ومنصور سرقيوه، وعزالدين الدويلي، ومحمد الفاخري، ويُديرها الكاتب المسرحي علي الفلاح.

 وستتواصل فعاليات المهرجان حتى الثاني عشر من أغسطس الجاري.

فعاليات الدورة الأولى من مهرجان «بنغازي للفنون المسرحية» (أرشيفية: الإنترنت)
فعاليات الدورة الأولى من مهرجان «بنغازي للفنون المسرحية» (أرشيفية: الإنترنت)
فعاليات الدورة الأولى من مهرجان «بنغازي للفنون المسرحية» (أرشيفية: الإنترنت)
فعاليات الدورة الأولى من مهرجان «بنغازي للفنون المسرحية» (أرشيفية: الإنترنت)
فعاليات الدورة الأولى من مهرجان «بنغازي للفنون المسرحية» (أرشيفية: الإنترنت)
فعاليات الدورة الأولى من مهرجان «بنغازي للفنون المسرحية» (أرشيفية: الإنترنت)
فعاليات الدورة الأولى من مهرجان «بنغازي للفنون المسرحية» (أرشيفية: الإنترنت)
فعاليات الدورة الأولى من مهرجان «بنغازي للفنون المسرحية» (أرشيفية: الإنترنت)
فعاليات الدورة الأولى من مهرجان «بنغازي للفنون المسرحية» (أرشيفية: الإنترنت)
فعاليات الدورة الأولى من مهرجان «بنغازي للفنون المسرحية» (أرشيفية: الإنترنت)
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