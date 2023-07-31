تدشين مهرجان بنغازي للفنون المسرحية 6 أغسطس المقبل

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي

تنطلق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان «بنغازي للفنون المسرحية» في السادس من أغسطس المقبل، وستتواصل حتى الثاني عشر من الشهر نفسه، وذلك لمناسبة مرور سبعة وثمانين عاما على تأسيس المسرح الشعبي في مدينة بنغازي.

يتضمن المهرجان، الذي سيُقام تحت شعار «بالمسرح نرتقي»، عروضًا مسرحية ليبية، وتحمل الدورة الحالية اسم الفنان الراحل فرج الطيرة الذي شارك في تأسيس «المسرح الشعبي» مع عدد من الفنَّانِين، منهم: إبراهيم مفتاح العريبي، ورجب العقوري، وعبدالله المسماري، بالإضافة إلى البكوش.

ورش تدريبية على هامش المهرجان

ومن المقرر أن تشهد الدورة المرتقبة عدة ورش، اختار المنظمون أن تسبق انطلاق الفعاليات، وتتواصل حتى ختامها، بالإضافة إلى مجموعة من المحاضرات التي تناقش حضور المسرح الليبي، وتطوره التاريخي، وأبرز الرواد.

- جامعة بنغازي تنظم مهرجان المسرح الجامعي العربي

من جهته، قال رئيس الدورات بالمهرجان الفنان محمد الصادق، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن فكرة المهرجان جاءت من نورالدين الشيخي، ثم خاض أعضاء المسرح نقاشات، وجرى تشكيل لجنة تحضيرية، تتكون من نخبة من فنانين وكتاب وممثلين ومخرجين، وهم: الكاتب علي الفلاح، والفنانون: خليل العريبي، وأسامة بركة، وميلود العمروني، والطيب الطيرة، ورافع نجم، وأسامة الزروق، عبدالقادر السعيطي.

وأضاف أن اللجنة التحضيرية أعدت موازنة مقترحة للمهرجان، وجرى الاتفاق على شعار الدورة الأولى، ألا وهو «بالمسرح نرتقي»، متابعا: «كان الهدف الأول لدينا أن يكون مهرجان المسرح ذا تأثير خاص على كل ليبيا، ومن هنا جرى الاتفاق على إقامة دورات ثقافية وفنية مهمة، وجرى الاتصال بالهيئة العربية للمسرح، ومقرها الإمارات، لإيفاد ثلاثة مدربين من الحصول على دورة عن الدراماتورج والسينوغرافيا وإعداد الممثل ومعرض للكتاب».

تشكيل اللجنة العليا للمهرجان

وأوضح «الصادق» أن اللجنة العليا للمهرجان تتكون من: رافع نجم رئيسا، والطيب الطيرة مديرا تنفيذيا، وعضوية كل من: محمد الصادق، وخليل العريبي، وأحمد العريبي، وأسامة بركة، ومحمد القديري، وسالم عيسى.

وتابع أن اللجنة خاطبت الفنان باسط بوقندة، عندما كان رئيسًا الهيئة العامة للسينما، الذي رحب بالمهرجان، لكون المسرح الشعبي مسرحا أهليا ولا يتبع أي مؤسسة، لافتا إلى أن رئيس هيئة السينما قدم بعض المساعدات مثل استضافة 20 شخصا على حساب الهيئة، وجرى تخصيص موازنة للمهرجان، ودعوة الفرق، بعد تشكيل لجنة مشاهدة.

وستقام الأربعاء المقبل ورشة بعنوان «السينوغرافيا بالعرض المسرحي.. بين المفهوم والاشتغال»، يقدمها الدكتور علي محمود من العراق، وأُخرى بعنوان «الدراماتورجيا» التي سيديرها الكاتب التونسي بوكثير دومة، وثالثة بعنوان «فن التمثيل»، ويقدّمها الممثل التونسي عاصم بالتهامي.

المُكرَّمون في المهرجان

وبيّن مدير دورات المهرجان أن دورته الأولى ستكرم الفنان الراحل فرج الطيرة، والمخرج الراحل صلاح المصري، والفنان الراحل محمد بركة. كما يتزامن مع الدورة معرض للكتب عن المسرح، إهداء من الهيئة العربية للمسرح.

إحدى الورش المقامة على هامش المهرجان (بوابة الوسط)

إحدى الورش المقامة على هامش المهرجان (بوابة الوسط)

إحدى الورش المقامة على هامش المهرجان (بوابة الوسط)