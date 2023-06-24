جامعة بنغازي تنظم مهرجان المسرح الجامعي العربي

القاهرة - بوابة الوسط

تجري الاستعدادات في جامعة بنغازي لاستضافة مهرجان «المسرح الجامعي العربي» في دورته الثانية، الذي ينطلق 15 يوليو القادم بمشاركة ثماني جامعات من ست دول عربية.

ويهدف المهرجان الذي يشرف عليه، في هذه الدورة مكتب النشاط بجامعة بنغازي، إلى تعزيز العلاقات الثقافية والأكاديمية بين الجامعات والدول المشاركة، وتطوير قدرات الطلاب وتعزيز مهاراتهم الإبداعية والفنية. وفق المركز الإعلامي بجامعة بنغازي.

- فرقة المسرح الجامعي بنغازي تفوز بثلاث جوائز في مهرجان المونولوج بالقيروان.

- وكيل وزارة الثقافة لشؤون المسرح والفنون الجديد يتسلم مهامه.

وحققت فرقة المسرح بجامعة بنغازي مؤخرا انجازات دولية، فقد تحصلت على ثلاث جوائز في مهرجان المونولوج بالقيروان بدورته الثالثة والعشرين الذي عقد منتصف يونيو الجاري، وهي جائزة الترتيب الأول لأفضل عرض متكامل، وجائزة أفضل ممثل، وجائزة أفضل مخرج، كما تحصلت في مهرجان الجامعات الدولي بولاية سيدي بوزيد التونسية الذي عقد نوفمبر من العام الماضي على جائزة أفضل ممثل وأفضل نص وجائزة الركح البرونزي.

وبعد توقفه لعشر سنوات، عاد المسرح الجامعي في ليبيا للنشاط العام الماضي، مع استضافة جامعة المرقب لفعاليات مهرجان المسرح الجامعي الدولي.