فرقة المسرح الجامعي بنغازي تفوز بثلاث جوائز في مهرجان المونولوج بالقيروان

القاهرة - بوابة الوسط

تحصلت مسرحية الوصيد لفرقة المسرح الجامعي بجامعة بنغازي على ثلاث جوائز في مهرجان المونولوج بالقيروان بدورته الثالثة والعشرين.

حيث نالت الفرقة جائزة الترتيب الأول لأفضل عرض متكامل وجائزة أفضل ممثل للطالب مروان العبار، وجائزة أفضل مخرج للأستاذ توفيق قادربوه.

وقال كاتب ومخرج العمل الأستاذ توفيق قادربوه لـ« بوابة الوسط» إن «العمل يتناول حكاية ناجي اللقيط، الذي اصطدم بنكران الأم وغدر الحبيب ونبذ المجتمع وجلد الذات».

- توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا».

- نص «الكسيح» لتوفيق قادربوه يدخل المنافسة بمهرجان المسرح بالأردن.

وأوضح قادربوه «أن المسرحية سبق أن عُرضت مرتين في بنغازي في عروض نخبوية، كما شاركت ضمن تصفيات كليات جامعة بنغازي، وتحصلت على أفضل نص، وأفضل ممثل، وأفضل عرض».

وأضاف «ورشحنا للمشاركة في مهرجان الجامعات الدولي بولاية سيدي بوزيد التونسية، وشاركنا مع العراق وتونس والجزائر ومصر، وتحصلنا على أفضل ممثل وأفضل نص وجائزة الركح البرونزي، ثم عرضناها لنخبة الفنانين بالمسرح الشعبي بنغازي، وها نحن اليوم نحصد بها الجوائز في القيروان».

وأشار قادربوه إلى الصعوبات والمعاناة التي يعيشها الفنان المسرحي الليبي فقال «يعاني المبدع المسرحي الليبي رغم ما يحققه من إنجازات من غياب الدعم المادي والمعنوي فهو لا يستطيع تلبية أغلب الدعوات الدولية بسبب عجزه عن توفير تذاكره أو مصاريف تنقلاته وغيرها من مصاريف خاصة بالعمل المسرحي، فقد دعينا إلى المشاركة في مهرجانات دولية للمسرح في العراق ورومانيا وإيران والمكسيك وكوريا، لكن غياب الدعم منعنا من المشاركة».

وعقدت الدورة 23 للمهرجان الوطني للمونولوج «دورة المرحوم طارق العلاني» التي تنظمها جمعية المنولوج والمسرح الفردي خلال الفترة من 16 إلى 18 يونيو الجاري بالمركز الوطني للفنون الدرامية والركحية وبالمركب الثقافي أسد ابن الفرات في مدينة القيروان التونسية، بمشاركة فرق مسرحية عربية من تونس وليبيا والجزائر والسودان.



صورة تذكارية للمشاركين في مهرجان المونولوج بتونس. (الإنترنت)