  • Alwasat News
Atwasat

فرقة المسرح الجامعي بنغازي تفوز بثلاث جوائز في مهرجان المونولوج بالقيروان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 يونيو 2023, 05:20 مساء
فرقة المسرح الجامعي بنغازي تفوز بثلاث جوائز في مهرجان المونولوج بالقيروان
تكريم فرقة المسرح الجامعي بنغازي في مهرجان المونولوج بتونس. (الإنترنت)
alwasat radio

تحصلت مسرحية الوصيد لفرقة المسرح الجامعي بجامعة بنغازي على ثلاث جوائز في مهرجان المونولوج بالقيروان بدورته الثالثة والعشرين.

حيث نالت الفرقة جائزة الترتيب الأول لأفضل عرض متكامل وجائزة أفضل ممثل للطالب مروان العبار، وجائزة أفضل مخرج للأستاذ توفيق قادربوه.

وقال كاتب ومخرج العمل الأستاذ توفيق قادربوه لـ« بوابة الوسط» إن «العمل يتناول حكاية ناجي اللقيط، الذي اصطدم بنكران الأم وغدر الحبيب ونبذ المجتمع وجلد الذات».

- توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا».

- نص «الكسيح» لتوفيق قادربوه يدخل المنافسة بمهرجان المسرح بالأردن.

وأوضح قادربوه «أن المسرحية سبق أن عُرضت مرتين في بنغازي في عروض نخبوية، كما شاركت ضمن تصفيات كليات جامعة بنغازي، وتحصلت على أفضل نص، وأفضل ممثل، وأفضل عرض».

وأضاف «ورشحنا للمشاركة في مهرجان الجامعات الدولي بولاية سيدي بوزيد التونسية، وشاركنا مع العراق وتونس والجزائر ومصر، وتحصلنا على أفضل ممثل وأفضل نص وجائزة الركح البرونزي، ثم عرضناها لنخبة الفنانين بالمسرح الشعبي بنغازي، وها نحن اليوم نحصد بها الجوائز في القيروان».

وأشار قادربوه إلى الصعوبات والمعاناة التي يعيشها الفنان المسرحي الليبي فقال «يعاني المبدع المسرحي الليبي رغم ما يحققه من إنجازات من غياب الدعم المادي والمعنوي فهو لا يستطيع تلبية أغلب الدعوات الدولية بسبب عجزه عن توفير تذاكره أو مصاريف تنقلاته وغيرها من مصاريف خاصة بالعمل المسرحي، فقد دعينا إلى المشاركة في مهرجانات دولية للمسرح في العراق ورومانيا وإيران والمكسيك وكوريا، لكن غياب الدعم منعنا من المشاركة».

وعقدت الدورة 23 للمهرجان الوطني للمونولوج «دورة المرحوم طارق العلاني» التي تنظمها جمعية المنولوج والمسرح الفردي خلال الفترة من 16 إلى 18 يونيو الجاري بالمركز الوطني للفنون الدرامية والركحية وبالمركب الثقافي أسد ابن الفرات في مدينة القيروان التونسية، بمشاركة فرق مسرحية عربية من تونس وليبيا والجزائر والسودان.
 

صورة تذكارية للمشاركين في مهرجان المونولوج بتونس. (الإنترنت)
صورة تذكارية للمشاركين في مهرجان المونولوج بتونس. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: البطل الليبي عبدالرحمن موسى يحتل المركز الرابع عالميا في مالطا

شاهد: البطل الليبي عبدالرحمن موسى يحتل المركز الرابع عالميا في مالطا
تواصل العدوان على جنين: 4 شهداء بينهم طفل و45 إصابة منها 9 حرجة

تواصل العدوان على جنين: 4 شهداء بينهم طفل و45 إصابة منها 9 حرجة
«ذي فلاش» يتصدر شباك التذاكر بإيرادات دون المتوقع

«ذي فلاش» يتصدر شباك التذاكر بإيرادات دون المتوقع
مفوض صندوق رعاية ضحايا الاغتصاب: معالجة ملف العنف الجنسي معبر لتحقيق العدالة الانتقالية

مفوض صندوق رعاية ضحايا الاغتصاب: معالجة ملف العنف الجنسي معبر لتحقيق العدالة ...
البيت الليبي للعلوم والثقافة بالزاوية ينظم ورشة حول فن الخط

البيت الليبي للعلوم والثقافة بالزاوية ينظم ورشة حول فن الخط
عيوب في غلق الأبواب تدفع «تسلا» لسحب شاحنة «سيمي» من الأسواق

عيوب في غلق الأبواب تدفع «تسلا» لسحب شاحنة «سيمي» من الأسواق
إسبانيا بطلا لدوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا

إسبانيا بطلا لدوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: المهاجرون.. بين جشع المهربين ومتاجرة الساسة

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: المهاجرون.. بين جشع المهربين ومتاجرة الساسة
شاهد في «وسط الخبر»: هل يعرقل الدبيبة القاعدة القانونية برفض تسليم السلطة؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل يعرقل الدبيبة القاعدة القانونية برفض تسليم السلطة؟
فيرستابن يحرز المركز الاول في كندا ويقود ريد بول للفوزالـ100 في «فورمولا 1»

فيرستابن يحرز المركز الاول في كندا ويقود ريد بول للفوزالـ100 في «فورمولا 1»
إعادة افتتاح مكتبة مصطفى قدري معروف التاريخية بالمدينة القديمة (صور)

إعادة افتتاح مكتبة مصطفى قدري معروف التاريخية بالمدينة القديمة (صور)
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. حكم المافيات والعائلات في ليبيا

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. حكم المافيات والعائلات في ليبيا
شاهد.. مجنون كريستيانو يقتحم الملعب لحمله والاحتفال به في مباراة البوسنة وسط اندهاش «الدون» (صور)

شاهد.. مجنون كريستيانو يقتحم الملعب لحمله والاحتفال به في مباراة البوسنة وسط ...
«تحقيقات»: ماذا وراء هدم معالم تاريخية في وسط بنغازي؟

«تحقيقات»: ماذا وراء هدم معالم تاريخية في وسط بنغازي؟
«كلينكا»: متى يحدث الإجهاض وما هو الإجهاض المنسي؟

«كلينكا»: متى يحدث الإجهاض وما هو الإجهاض المنسي؟
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. هل توجد رؤية مستقبلية في ليبيا؟

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. هل توجد رؤية مستقبلية في ليبيا؟
السباعي: سنحوّل قرار بطلان انتخابات اتحاد الكرة إلى «الفيفا» فورا.. وندرس تشكيل لجنة تسييرية

السباعي: سنحوّل قرار بطلان انتخابات اتحاد الكرة إلى «الفيفا» فورا.. وندرس تشكيل ...
السبت.. سحب قرعة رباعي تتويج دوري السلة الليبي

السبت.. سحب قرعة رباعي تتويج دوري السلة الليبي
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
خلاني.. أغنية جديدة للشاب جيلاني
خلاني.. أغنية جديدة للشاب جيلاني
«تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي» ندوة في جامعة بنغازي
«تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي» ندوة في جامعة بنغازي
ليبيا تشارك في ملتقى دولي حول «الميتافيرس» والصناعات الثقافية
ليبيا تشارك في ملتقى دولي حول «الميتافيرس» والصناعات الثقافية
إعادة افتتاح مكتبة مصطفى قدري معروف التاريخية بالمدينة القديمة (صور)
إعادة افتتاح مكتبة مصطفى قدري معروف التاريخية بالمدينة القديمة ...
البيت الليبي للعلوم والثقافة بالزاوية ينظم ورشة حول فن الخط
البيت الليبي للعلوم والثقافة بالزاوية ينظم ورشة حول فن الخط
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
خلاني.. أغنية جديدة للشاب جيلاني
خلاني.. أغنية جديدة للشاب جيلاني...
انطلاق معرض الدوحة الدولي للكتاب بمشاركة خمس دور نشر ليبية
انطلاق معرض الدوحة الدولي للكتاب بمشاركة خمس دور نشر ليبية...
طلاب العمارة في جامعة طرابلس يحتفلون بشارع ميزران
طلاب العمارة في جامعة طرابلس يحتفلون بشارع ميزران...
معرض للكتاب بالمدينة القديمة في طرابلس
معرض للكتاب بالمدينة القديمة في طرابلس...
الفنان علي أحمد سالم «ضيف شرف» ليالي المسرح الحر الدولي
الفنان علي أحمد سالم «ضيف شرف» ليالي المسرح الحر الدولي...
المزيد
فرقة المسرح الجامعي بنغازي تفوز بثلاث جوائز في مهرجان المونولوج بالقيروان
فرقة المسرح الجامعي بنغازي تفوز بثلاث جوائز في مهرجان ......
المهرجان الدولي للفنون بتونس يكرم الشاعر الليبي الدنقلي
المهرجان الدولي للفنون بتونس يكرم الشاعر الليبي الدنقلي...
«ذي فلاش» يتصدر شباك التذاكر بإيرادات دون المتوقع
«ذي فلاش» يتصدر شباك التذاكر بإيرادات دون المتوقع...
البيت الليبي للعلوم والثقافة بالزاوية ينظم ورشة حول فن الخط
البيت الليبي للعلوم والثقافة بالزاوية ينظم ورشة حول فن الخط...
إعادة افتتاح مكتبة مصطفى قدري معروف التاريخية بالمدينة القديمة (صور)
إعادة افتتاح مكتبة مصطفى قدري معروف التاريخية بالمدينة ......
المزيد