  • Alwasat News
Atwasat

«الهجرة في ليبيا» على طاولة صالون رواحل الثقافي اليوم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 أغسطس 2023, 10:35 صباحا
«الهجرة في ليبيا» على طاولة صالون رواحل الثقافي اليوم
ندوة في صالون رواحل لبناء الإنسان الثقافي، 18 أغسطس 2023 (صفحة منصة أجندة على فيسبوك)
alwasat radio

ينظم صالون رواحل الثقافي في مدينة طرابلس ندوة بعنوان «الهجرة في ليبيا، تحديات الواقع ومآلات المستقبل» في تمام الساعة الخامسة اليوم السبت (بتوقيت العاصمة)، ولمدة ساعتين.

يناقش الصالون محاور عدة هي: نبذة عن الهجرة واللجوء في القانون الدولي، وموقف ليبيا من المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالهجرة واللجوء، وواقع الهجرة في ليبيا وأهم التحديات التي تواجهها الدولة الليبية في إدارة ملف الهجرة أمنيا وإنسانيا.

أوضاع المهاجرين
كما تسلط الندوة الضوء على التطورات السياسية في أفريقيا وتداعياتها على ملف الهجرة في ليبيا، وأوضاع المهاجرين واللاجئين في البلاد وسبل الاستجابة لها، بحسب برنامج الندوة الذي نشرته منصة أجندة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

-«ليبيا المصورة».. ندوة تكشف «المسكوت عنه» في زمن الاحتلال الإيطالي
-المثقف الليبي وتحديات المرحلة الراهنة.. حوارية ثقافية

تشارك في الصالون المستشارة والباحثة في القانون الدولي الإنساني د. خديجة البوعيشي، والباحث ومسؤول ملف الهجرة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا محمود الطوير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غوارديولا يتحدث عن صفقات تشيلسي: لو أنفقنا مثلهم سيقتلوننا

غوارديولا يتحدث عن صفقات تشيلسي: لو أنفقنا مثلهم سيقتلوننا
«الهجرة في ليبيا» على طاولة صالون رواحل الثقافي اليوم

«الهجرة في ليبيا» على طاولة صالون رواحل الثقافي اليوم
وزير الخارجية الإيراني يؤكد إجراء «حوار صريح وشفاف» مع ولي العهد السعودي

وزير الخارجية الإيراني يؤكد إجراء «حوار صريح وشفاف» مع ولي العهد السعودي
الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى

الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى
إيلون ماسك في اليابان للمرة الأولى منذ 2014

إيلون ماسك في اليابان للمرة الأولى منذ 2014
بتدخل من ميلوني.. روما تدفع فاتورة مطعم في ألبانيا تخلف سياح إيطاليون عن سدادها

بتدخل من ميلوني.. روما تدفع فاتورة مطعم في ألبانيا تخلف سياح إيطاليون عن سدادها
«أستون مارتن» تكشف الفئة الجديدة من «دي بي 12» فولانت

«أستون مارتن» تكشف الفئة الجديدة من «دي بي 12» فولانت
قوة «إيكواس» مستعدة للتدخل في النيجر إذا تلقت أمرا بذلك

قوة «إيكواس» مستعدة للتدخل في النيجر إذا تلقت أمرا بذلك
هزيمة جديدة للنصر في ثاني مباراة بالدوري السعودي.. وبحضور رونالدو وماني

هزيمة جديدة للنصر في ثاني مباراة بالدوري السعودي.. وبحضور رونالدو وماني
مصادر لـ«بوابة الوسط»: إطلاق المدير التنفيذي لشركة النقل البحري خالد التواتي

مصادر لـ«بوابة الوسط»: إطلاق المدير التنفيذي لشركة النقل البحري خالد التواتي
قطبا مانشستر يواجهان تحديا صعبا أمام نيوكاسل وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

قطبا مانشستر يواجهان تحديا صعبا أمام نيوكاسل وتوتنهام بالدوري الإنجليزي
السبت.. الهلال يواجه كاكامينغا الكيني بكأس الكونفيدرالية الإفريقية

السبت.. الهلال يواجه كاكامينغا الكيني بكأس الكونفيدرالية الإفريقية
«الأهليان» في مهمة بدوري الأبطال أمام بطلي موريتانيا ونيجيريا

«الأهليان» في مهمة بدوري الأبطال أمام بطلي موريتانيا ونيجيريا
«الصحة العالمية» والولايات المتحدة تراقبان متحوّرة جديدة لـ«كوفيد»

«الصحة العالمية» والولايات المتحدة تراقبان متحوّرة جديدة لـ«كوفيد»
اختفاء دوري «الرديف» الليبي يزيد الظواهر السلبية

اختفاء دوري «الرديف» الليبي يزيد الظواهر السلبية
جريدة «الوسط»: اقتتال «الإخوة الأعداء» يفجر الوضع الأمني في العاصمة

جريدة «الوسط»: اقتتال «الإخوة الأعداء» يفجر الوضع الأمني في العاصمة
شاهد في برنامج «فلوسنا»: أسعار رحلات العمرة.. بين وكلاء السفر وشركات الطيران

شاهد في برنامج «فلوسنا»: أسعار رحلات العمرة.. بين وكلاء السفر وشركات الطيران
مباريات الأندية الليبية في المسابقات الأفريقية حصريا على قناة «الوسط» (Wtv)

مباريات الأندية الليبية في المسابقات الأفريقية حصريا على قناة «الوسط» (Wtv)
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«مستحيل أن أبقى».. عرض مسرحي يجسّد معاناة الأوكرانيين
«مستحيل أن أبقى».. عرض مسرحي يجسّد معاناة الأوكرانيين
وفاة السوبرانو الإيطالية ريناتا سكوتو عن 89 عاما
وفاة السوبرانو الإيطالية ريناتا سكوتو عن 89 عاما
صور تخلد ذاكرة الوطن.. انطلاق معرض «ألبوم ليبيا» في بنغازي
صور تخلد ذاكرة الوطن.. انطلاق معرض «ألبوم ليبيا» في بنغازي
المشهد الثقافي.. محاولة لخلق فضاء للمبدعين في بنغازي
المشهد الثقافي.. محاولة لخلق فضاء للمبدعين في بنغازي
سام أصغري يطلب الطلاق من بريتني سبيرز
سام أصغري يطلب الطلاق من بريتني سبيرز
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة البريطاني جيمي ريد مُبتكر أغلفة أعمال «سكس بيستولز»
وفاة البريطاني جيمي ريد مُبتكر أغلفة أعمال «سكس بيستولز»...
قريبًا.. افتتاح المتحف الوطني الليبي
قريبًا.. افتتاح المتحف الوطني الليبي...
توغي تناقش مع أعمر التعاون في التراث المادي وإنجاح تظاهرة بنغازي عاصمة للثقافة العربية
توغي تناقش مع أعمر التعاون في التراث المادي وإنجاح تظاهرة ......
شركة بريد ليبيا تعلن عن إقامة مسابقة فنية لتصميم الطابع البريدي
شركة بريد ليبيا تعلن عن إقامة مسابقة فنية لتصميم الطابع ......
«ألبوم ليبيا».. جدارية فنية ومشروع ثقافي
«ألبوم ليبيا».. جدارية فنية ومشروع ثقافي...
المزيد
«الهجرة في ليبيا» على طاولة صالون رواحل الثقافي اليوم
«الهجرة في ليبيا» على طاولة صالون رواحل الثقافي اليوم...
الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى
الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى...
مهرجان سان سيباستيان يُفتتَح بأحدث فيلم تحريك للياباني هاياو ميازاكي
مهرجان سان سيباستيان يُفتتَح بأحدث فيلم تحريك للياباني هاياو......
سام أصغري يطلب الطلاق من بريتني سبيرز
سام أصغري يطلب الطلاق من بريتني سبيرز...
المشهد الثقافي.. محاولة لخلق فضاء للمبدعين في بنغازي
المشهد الثقافي.. محاولة لخلق فضاء للمبدعين في بنغازي...
المزيد