«الهجرة في ليبيا» على طاولة صالون رواحل الثقافي اليوم

القاهرة - بوابة الوسط

ينظم صالون رواحل الثقافي في مدينة طرابلس ندوة بعنوان «الهجرة في ليبيا، تحديات الواقع ومآلات المستقبل» في تمام الساعة الخامسة اليوم السبت (بتوقيت العاصمة)، ولمدة ساعتين.

يناقش الصالون محاور عدة هي: نبذة عن الهجرة واللجوء في القانون الدولي، وموقف ليبيا من المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالهجرة واللجوء، وواقع الهجرة في ليبيا وأهم التحديات التي تواجهها الدولة الليبية في إدارة ملف الهجرة أمنيا وإنسانيا.

أوضاع المهاجرين

كما تسلط الندوة الضوء على التطورات السياسية في أفريقيا وتداعياتها على ملف الهجرة في ليبيا، وأوضاع المهاجرين واللاجئين في البلاد وسبل الاستجابة لها، بحسب برنامج الندوة الذي نشرته منصة أجندة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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تشارك في الصالون المستشارة والباحثة في القانون الدولي الإنساني د. خديجة البوعيشي، والباحث ومسؤول ملف الهجرة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا محمود الطوير.