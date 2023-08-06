المثقف الليبي وتحديات المرحلة الراهنة.. حوارية ثقافية

القاهرة - بوابة الوسط

أقيمت، مساء أمس السبت، بدار الفنون حوارية ثقافية حول (المثقف الليبي وتحديات المرحلة الراهنة )، تناولت في مجملها أهم القضايا التي تهم المثقف الليبي، وفقًا لصفحة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية على «فيسبوك»

تفعيل دوره في نشر ثقافات التسامح والتعايش السلمي.

حيث نوّه الأستاذ الدكتور أحمد رشراش والذي أشرف على إدارة الحوار على ضرورة الاهتمام بالمثقف الليبي وتفعيل دوره في نشر ثقافات التسامح والتعايش السلمي، جاءت الحوارية ضمن فعاليات الموسم الصيف الثقافي 2023، الذي تنظمه وزارة الثقافة والتنمية المعرفية.

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معاناة المثقف الليبي وما يوجهه من تحديات في الوقت الراهن

و قامت الكاتبة الأستاذة الدكتورة ماجدة المصري بسرد تاريخي لأبرز الشخصيات الثقافية الوطنية والإقليمية والعالمية ودورها عبر العصور، كما استعرض الروائي والقاص الأستاذ رامز النويصري، بموضوعية، معاناة المثقف الليبي وما يوجهه من تحديات في الوقت الراهن، وقد اختتمت الحوارية بالإجابة عن تساؤلات الحضور من بعض المهتمين بشأن الثقافي في بلادنا .

جانب من الحوارية الثقافية ضمن فعاليات الموسم الصيف الثقافي 2023، الذي تنظمه وزارة الثقافة والتنمية المعرفية

جانب من الحوارية الثقافية ضمن فعاليات الموسم الصيف الثقافي 2023، الذي تنظمه وزارة الثقافة والتنمية المعرفية

جانب من الحوارية الثقافية ضمن فعاليات الموسم الصيف الثقافي 2023، الذي تنظمه وزارة الثقافة والتنمية المعرفية