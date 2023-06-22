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توغي تحث مخاتير محلات سبها على المشاركة الثقافية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 يونيو 2023, 03:20 مساء
توغي تحث مخاتير محلات سبها على المشاركة الثقافية
جانب من اجتماع وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مع مخاتير محلات سبها. وكالة الأنباء الليبية (وال)
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حثت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي، مخاتير المحلات ببلدية سبها على المشاركة في الأنشطة الثقافية التى تقام داخل المراكز الثقافية الواقعة في نطاق محلاتهم.

جاء ذلك في اجتماع الوزيرة مع مخاتير محلات بلدية سبها، أمس الأربعاء، لمناقشة أوضاع ملف الثقافة بمناطقهم. وفق وكالة الأنباء الليبية «وال».  

وأشارت الوزيرة إلى أن التعاون الفعال للمحلات مع لجنة تسجيل المواقع التراثية والمدن التاريخية الذي يهدف إلى توثيق الموروث الثقافي المادي في المنطقة سيكون له بالغ الأثر في الحفاظ على هويتها الثقافية الضاربة جذورها في أعماق التاريخ.

- وزيرة الثقافة تبحث مع «إيسيسكو» بناء قدرات العاملين في التراث.

- وزيرة الثقافة تطلع المنفي على جهود الوزارة لدعم مشروع المصالحة الوطنية.

كما ناقش المجتمعون ملف الانتخابات ودور وزارة الثقافة في توعية وتثقيف كل شرائح المجتمع باعتبار هذا الدور ضمن الاختصاصات الموكلة للوزارة.

حضر الاجتماع مخاتير المحلات في الجديد ووسط المدينة وحجارة وحي التحرير ومحلة الثانوية وحي عبدالكافي والقرضة وسكرة والمنشية والمهدية والقاهرة وغدوة والناصرية. 

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