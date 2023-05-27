وزيرة الثقافة تبحث مع «إيسيسكو» بناء قدرات العاملين في التراث

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مبروكة توغي، مع د.سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، سبل تطوير التعاون بين وزارة الثقافة والمنظمة في عدد من المجالات الثقافية، وفق بيان صادر عن وزارة الثقافة.



وحسب بيان الوزارة، «تطرق الحديث إلى مقترحات للتعاون بين الجانبين في العديد من المجالات، في مقدمتها بناء قدرات العاملين في مجال التراث، ودعم الصناعات التقليدية والحرف الإبداعية، والبرامج المخصصة لفائدة الشباب، في إطار (عام إيسيسكو) للشباب».

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قوائم «إيسيسكو» للتراث

وأشادت الوزيرة بتعاون المنظمة مع ليبيا في تسجيل العديد من المواقع التاريخية والعناصر الثقافية الليبية على قوائم «إيسيسكو» للتراث في العالم الإسلامي.

من جانبه، أكد المدير العام للمنظمة حرص «إيسيسكو» على تعزيز أواصر التعاون مع ليبيا في تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة. وأكد الجانبان في ختام اللقاء حرصهما على تواصل التعاون المثمر للاتفاق على حزمة من البرامج والمشاريع تنفذها «إيسيسكو» في ليبيا، بناء على أولوياتها واحتياجاتها في المجالات الثقافية خلال المرحلة المقبلة.