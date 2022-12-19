وزيرة الثقافة تبحث التعاون مع شرطة السياحة لرفع الحظر عن المواقع التراثية الخمسة‎

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مبروكة توغي، اليوم الإثنين، التعاون مع جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار، لرفع الحظر المفروض على مواقع الثرات العالمي الليبية الخمسة.

حضر اللقاء رئيس الجهاز السنوسي صالح، ونائبه أحمد الرياحي، ومدير إدارة العلاقات بالجهاز، بحسب بيان مقتضب نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

وفي منتصف يوليو 2014، قررت منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة «يونيسكو»، وضع خمسة من المواقع الأثرية والثقافية الليبية على قائمة مواقع التراث العالمي المهدد.

- تشكيل لجنة لتعزيز حماية مواقع التراث العالمي الليبية‎

المواقع التراثية الخمسة‎

وتشمل المواقع المصنفة في ليبيا المدينة القديمة في غدامس، التي غالبًا ما يشار إليها باسم «لؤلؤة الصحراء» والموقع الأثري في مدينة سوسة شرق ليبيا، وهي واحدة من المدن الرئيسة في العالم الإغريقي، والمواقع الصخرية الفنية في جبال أكاكوس على الحدود مع الجزائر التي تتميز باحتوائها ومحافظتها داخل الكهوف والمغارات على العديد من لوحات يعود تاريخها إلى ما بين 12 ألف عام قبل الميلاد إلى 100 بعد الميلاد.

والموقعان الآخران هما لبدة وصبراتة على الساحل الغربي للبلاد، ويعتبران موقعين تجاريين مهمّين على البحر الأبيض المتوسط، كانا ذات يوم جزءًا من المملكة النوميدية الزائلة في ماسينيسا قبل الاكتساح الروماني.

جانب من لقاء وزيرة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مبروكة توغي ورئيس جهاز الشرطة السياحية السنوسي صالح، الإثنين 19 ديسمبر 2022 (حكومة الوحدة)