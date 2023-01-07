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ليبيا تشارك في انطلاق فعاليات «نواكشوط عاصمة الثقافة الإسلامية»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 يناير 2023, 05:01 مساء
ليبيا تشارك في انطلاق فعاليات «نواكشوط عاصمة الثقافة الإسلامية»
وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية الليبية، مبروكة توغي، في انطلاق فعاليات نواكشوط عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2023 (فيسبوك)
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شاركت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية الليبية، مبروكة توغي، في انطلاق فعاليات «نواكشوط عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2023»، الجمعة، في حضور الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، في قصر المؤتمرات.

وذكرت صفحة الوزارة في «فيسبوك»: «شارك في الفعالية عدد من المسؤولين ووزراء الثقافة في الدول الإسلامية، مؤكدين على واجب الشعوب الإسلامية اليوم أن تنهض بمسؤوليتها في خدمة الإسلام».

وتأتي هذه الفعالية في إطار برنامج منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، للاحتفاء بعواصم الثقافة في العالم الإسلامي.

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واستهل الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، كلمته في الحفل بالإشارة إلى جدارة نواكشوط بلقب عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2023، لما لها وللبلاد بصفة عامة من أمجاد في الشعر والأدب والفقه والنحو والصرف، مؤكدا أن الإيسيسكو تهيأت لتقديم دعم ثقافي كامل لهذا العام من خلال أنشطة متنوعة، حسب «الأخبار».

واستعرض أبرز ما ستشرف عليه الإيسيسكو من أنشطة ثقافية على مدار العام، في مقدمتها حفظ وتثمين المواقع التراثية والعناصر الثقافية المسجلة على لائحة الإيسيسكو للتراث في العالم الاسلامي، والمساهمة في ترميم عدد من المواقع التراثية، وإطلاق منتدى الإيسيسكو للشعراء الشباب.

احتفالية نواكشوط
وقدم محمد سيدي عبدالله، الأمين العام للجنة الوطنية الموريتانية للتربية والثقافة والعلوم، الأمين العام للجنة العليا المشرفة على تنظيم احتفالية نواكشوط، محاور البرنامج الوطني لاحتفالية نواكشوط عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي، حيث أكد أنه يتضمن أنشطة بارزة بالتعاون مع الإيسيسكو، تشمل العديد من المجالات الثقافية والتربوية والعلمية، وتزيد من إشعاع نواكشوط، وتبرز غناها وتنوعها الثقافي.

وعقب الحفل، زار الرئيس الموريتاني وبصحبته المدير العام للإيسيسكو وكبار المسؤولين، المعارض المقامة في إطار الاحتفالية، والتي تبرز التراث الموريتاني.

انطلاق فعاليات نواكشوط عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2023 (فيسبوك)
انطلاق فعاليات نواكشوط عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2023 (فيسبوك)
انطلاق فعاليات نواكشوط عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2023 (فيسبوك)
انطلاق فعاليات نواكشوط عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2023 (فيسبوك)
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