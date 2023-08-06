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مركز البوري الثقافي في بنغازي يعتزم تدشين حوارات حول الأدب والفن والرياضة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 أغسطس 2023, 09:25 صباحا
مركز البوري الثقافي في بنغازي يعتزم تدشين حوارات حول الأدب والفن والرياضة
جلسة فنية نظمها مركز وهبي البوري الثقافي بتاريخ 27 يوليو، (صفحة المركز على فيسبوك)
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أعلن مركز وهبي البوري الثقافي في بنغازي اعتزامه تدشين حوار حول الأدب والفن والرياضة، بمشاركة نخبة كبيرة من الرياضيين القدامى والكتّاب والأدباء والشعراء.

الحوار المقرر تدشينه يأتي ضمن نشاطات وبرامج تثقيفية وتوعوية من أجل نشر الوعي المجتمعي، ولما تمثله الرياضة من أهمية، حسبما ذكر المركز عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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جلسات فنية
بنهاية يوليو الماضي، نظّم المركز جلسة فنية، بحضور لفيف من الفنانيين والمهتمين، والتي قدمها الشاب بوشناف الفرجاني، وتخللت السهرة عدة أعمال ليبية قديمة وجديدة، بصحبة الفنان علي سالم والفنان عمر فيتور والفنان عبدو العلواني.

وأكد مدير المركز الثقافي أن الجلسة ستعقد شهريا، وستجرى دعوة فنانين من خارج بنغازي، مضيفا: «كما يسعنا أن نشكر الجنديين المجهولين اللذين شاركا في تنظيم هذه الجلسة، وهما الشاعر نوري الرعيض والفنان بوبكر الجامعي».

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