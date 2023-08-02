«الثقافة» تفتتح موسمها الصيفي بأصبوحة شعرية ومعرض تشكيلي

طرابلس - بوابة الوسط

انطلقت في وزارة الثقافة والتنمية المعرفية أولى فعاليات الموسم الصيفي الثقافي للوزارة تحت شعار «تميزنا بتنوع ثقافتنا».

افتُتحت الفعالية بحضور وزيرة الثقافة مبروكة توغي، التي أكدت في كلمة لها أهمية الفعل الثقافي، معلنة تأسيس منتدى الشعراء الليبي.

وتضمن النشاط أصبوحة شعرية احتضنتها قاعة «بلد الطيوب» في ديوان الوزارة، وأدارها مدير الإعلام والتواصل بالثقافة خيري السويري، وأحياها كل من الشعراء: سالم العالم ومحمد الدنقلي وفاطمة أعموم وأحمد الفاخري ويوسف عفط.

وعكست القصائد بتنوعها البُعد الإنساني المشترك الذي يبنى مفاهيمه على تعزيز قيم الجمال والحرية، وينهض على تأثيث الروح الشاعرة عبر مفازات الخيال وتواشيح الذات.

معرض تشكيلي

كما اشتملت الفعالية على معرض خاص بالفن التشكيلي للفنانة مريم أمبارك والفنانة زهرة البيباص والفنانة أمل القشطي، بمشاركة فنية لفرقة «باب البحر» الموسيقية بقيادة الفنان أحمد الحافي.

وقد عكست اللوحات الجانب التراثي، وتفاصيل من معالم السيرة المادية والإنسانية في الحياة من خلال علاقة البشر بالطبيعة والبيئة، وصراعهم مع الطقس الوجودي بشكل العام.

افتتاح موسم الثقافة الصيفي، طرابلس

معرض تشكيلي في موسم الثقافة الصيفي، طرابلس

افتتاح موسم الثقافة الصيفي، طرابلس

افتتاح موسم الثقافة الصيفي، طرابلس