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وفاة الممثل الأميركي أنغس كلاود

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 أغسطس 2023, 09:36 صباحا
وفاة الممثل الأميركي أنغس كلاود
الممثل الأميركي أنغس كلاود في في بيفرلي هيلز ، 27 مارس 2022. (أرشيفية: أ ف ب)
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توفي أمس الإثنين عن 25 عاماً الممثل الأميركي أنغس كلاود الذي اشتهر بدوره في مسلسل «يوفوريا»، على ما أفادت عائلته. ولم يُعلَن حتى الساعة سبب وفاته. 

وأدّى كلاود دور تاجر المخدرات فيزكو («فيز») أونيل في المسلسل الذي تولت «إتش بي أو» إنتاجه ونال عدداً من جوائز «إيمي». وقالت عائلته في بيان نشره مسؤوله الإعلامي «عزاؤنا الوحيد هو معرفة أنّ أنغس بات مع والده الذي كان صديقه المفضّل»، حسب وكالة فرانس برس.

كلاود عانى مشكلات نفسية
وأشار البيان إلى أنّ كلاود كان يعاني في الفترة الأخيرة بسبب وفاة والده وكان يعاني مشكلات نفسية. وأوضحت عائلته «كان يتحدث بصراحة عن معركته مع مرضه النفسي»، مضيفةً «نأمل في أن تكون وفاته بمثابة تنبيه للآخرين بأنهم ليسوا وحيدين ولا ينبغي أن يواجهوا المرض بمفردهم».

و«يوفوريا» هو أحد أنجح المسلسلات التي أنتجتها «إتش بي إو»، ويتناول الحياة القاتمة لمراهقين أميركيين معاصرين يُعدّ إدمان المخدرات والعنف الجنسي من يومياتهم. وأتاح المسلسل لأنغس أن يؤدي أولى أدواره التمثيلية، إذ اختاره أحد المخرجين للمشاركة في هذا العمل عندما كان يتنزّه مع أصدقائه في شوارع بروكلين في نيويورك.

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