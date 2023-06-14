  • Alwasat News
Atwasat

وفاة الكاتب الأميركي الكبير كورماك مكارثي عن 89 عامًا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 يونيو 2023, 11:24 صباحا
وفاة الكاتب الأميركي الكبير كورماك مكارثي عن 89 عامًا
الكاتب الأميركي الراحل كورماك مكارثي
alwasat radio

توفي اليوم الكاتب الأميركي الكبير كورماك مكارثي (89 عاما) الذي عرف النجاح متأخراً بفضل رواياته الشهيرة، ومنها All The Pretty Horses (كل الخيول الجميلة) وThe Road (الطريق)، على ما أعلنت الدار الناشرة لمؤلفاته.

وأفادت دار النشر العملاقة «بنغوين راندوم هاوس»، في بيان، بأن مكارثي الذي عُرف بكتاباته التاريخية عن منطقة جبال الأبالاش الأميركي و«الغرب المتوحش» القاسي، توفي لأسباب طبيعية في منزله في مدينة سانتا في بولاية نيو مكسيكو، مضيفة أن «نجله جون مكارثي أكد وفاته».

وفاة الروائي البريطاني مارتن أميس عن 73 عاما
السرطان ينهي مسيرة الروائي الأميركي راسل بانكس
وفاة الروائية الفرنسية فرنسواز بوردان عن 70 عاما

ونقل البيان عن المدير العام لدار «بنغوين راندوم هاوس» نيهار مالافيا قوله إن «كورماك مكارثي غيّر مسار الأدب». ولم يعرف مكارثي النجاح إلا في مرحلة متأخرة من حياته، ورغم ذلك «تعلّق ملايين القراء في مختلف أنحاء العالم بشخصيات رواياته، وموضوعاته الأسطورية، والمشاعر الحميمة والصادقة التي وضعها في كل صفحة في روايات رائعة ستبقى إلى الأبد، لأجيال مقبلة»، بحسب الدار.

أعظم روائي أميركي في عصره
وكان عملاق الأدب ستيفن كينغ أول المعلّقين على رحيله، إذ اعتبر عبر تويتر أنه «لربما أعظم روائي أميركي في عصره». وكتب المغني والعازف جيسون إيسبل على تويتر «كم منا تأثروا بمكارثي؟»، مضيفاً: «الرقم لا يقاس».

ويعد مكارثي، المولود في 20 يوليو 1933 في بروفيدنس بولاية رود آيلاند «أحد أكثر الكتاب شهرة وتأثيراً في العالم»، على ما وصفته الدار.

وفاز صاحب الاثنتي عشرة رواية بعدد من الجوائز المرموقة في الولايات المتحدة، منها جائزة بوليتزر عام 2006 عن كتابه «الطريق» الذي يروي رحلة أب وابنه في بلد دمرته كارثة مجهولة السبب. لكن الراحل لم يفز بجائزة نوبل للآداب. وعاش مكارثي طويلاً في موتيلات متواضعة منطوياً على نفسه، ولم يدل إلا بعدد قليل من المقابلات الإعلامية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة: 110 ملايين لاجئ أو نازح في العالم

الأمم المتحدة: 110 ملايين لاجئ أو نازح في العالم
إحباط محاولة هجرة غير شرعية في مصراتة (صور)

إحباط محاولة هجرة غير شرعية في مصراتة (صور)
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: وزير التعليم العالي.. بين مسؤولية المنصب وعبثية التصريح

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: وزير التعليم العالي.. بين مسؤولية المنصب وعبثية ...
بعد توقف دام عقدا كاملا.. صندوق النقد يعلن استئناف أنشطته الرقابية في ليبيا

بعد توقف دام عقدا كاملا.. صندوق النقد يعلن استئناف أنشطته الرقابية في ليبيا
ميسي: مونديال قطر كان الأخير لي ومن الصعب الظهور في 2026

ميسي: مونديال قطر كان الأخير لي ومن الصعب الظهور في 2026
ترامب في أخطر مواجهة مع القضاء مع بدء جلسات قضية الوثائق السرية

ترامب في أخطر مواجهة مع القضاء مع بدء جلسات قضية الوثائق السرية
العابد: أكثر من مليوني أجنبي يعملون في ليبيا دون دفع ضرائب أو ضمان اجتماعي

العابد: أكثر من مليوني أجنبي يعملون في ليبيا دون دفع ضرائب أو ضمان اجتماعي
الحرب الروسية الأوكرانية تُلغي نشر كتاب جديد لروائية أميركية شهيرة

الحرب الروسية الأوكرانية تُلغي نشر كتاب جديد لروائية أميركية شهيرة
صهيل الجواد الأخير

صهيل الجواد الأخير
كاريكاتير حليم - استمرار الحرب في السودان

كاريكاتير حليم - استمرار الحرب في السودان
تطويق وسط مدينة نوتنغهام في بريطانيا بعد العثور على ثلاثة قتلى

تطويق وسط مدينة نوتنغهام في بريطانيا بعد العثور على ثلاثة قتلى
الشعر بئر المتناقضات*!

الشعر بئر المتناقضات*!
خطوات تنظيف الفرن الكهربائي

خطوات تنظيف الفرن الكهربائي
عقيلة: وجدنا حلا لمسألة ترشح العسكريين.. وهناك شبه توافق على تشكيل حكومة جديدة (فيديو)

عقيلة: وجدنا حلا لمسألة ترشح العسكريين.. وهناك شبه توافق على تشكيل حكومة جديدة ...
«دنفر ناغتس» يحرز لقب «إن بي إيه» للمرة الأولى

«دنفر ناغتس» يحرز لقب «إن بي إيه» للمرة الأولى
مبابي أبلغ باريس سان جيرمان بانتهاء عقده الحالي في 2024

مبابي أبلغ باريس سان جيرمان بانتهاء عقده الحالي في 2024
المنتخب الوطني يخوض أول حصة تدريبية في معسكر القاهرة

المنتخب الوطني يخوض أول حصة تدريبية في معسكر القاهرة
برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» يستضيف وزير العمل علي العابد (شاهد)

برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» يستضيف وزير العمل علي العابد (شاهد)
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
مصلحة الآثار تواصل جهود إخراج لبدة من قائمة الخطر
مصلحة الآثار تواصل جهود إخراج لبدة من قائمة الخطر
الحرب الروسية الأوكرانية تُلغي نشر كتاب جديد لروائية أميركية شهيرة
الحرب الروسية الأوكرانية تُلغي نشر كتاب جديد لروائية أميركية ...
رسالة الاستشراق في محاضرة للزيات بجامعة طرابلس
رسالة الاستشراق في محاضرة للزيات بجامعة طرابلس
مركز السلام ببنغازي ينظم معرضاً لأعمال الفوتوغرافي الليبي علي الساعدي
مركز السلام ببنغازي ينظم معرضاً لأعمال الفوتوغرافي الليبي علي ...
الذكاء الصناعي يعيد البريطاني جون لينون للغناء
الذكاء الصناعي يعيد البريطاني جون لينون للغناء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بلوحة «الحلم الأسود».. حكيم الطليس يمثل ليبيا في «Africa speaks 54»
بلوحة «الحلم الأسود».. حكيم الطليس يمثل ليبيا في «Africa ......
انطلاق معرض الدوحة الدولي للكتاب بمشاركة خمس دور نشر ليبية
انطلاق معرض الدوحة الدولي للكتاب بمشاركة خمس دور نشر ليبية...
د. هدى المقيرحي: استدامة مخزون ليبيا الثقافي تتعرض لتهديد خطير
د. هدى المقيرحي: استدامة مخزون ليبيا الثقافي تتعرض لتهديد ......
الفنان علي أحمد سالم «ضيف شرف» ليالي المسرح الحر الدولي
الفنان علي أحمد سالم «ضيف شرف» ليالي المسرح الحر الدولي...
«حقوق تائهة».. وثائقي يسلط الضوء على غياب القانون في ليبيا
«حقوق تائهة».. وثائقي يسلط الضوء على غياب القانون في ليبيا...
المزيد
حسن قرفال: أهدي تكريمي عربيا لكل الفنانين في بلادي
حسن قرفال: أهدي تكريمي عربيا لكل الفنانين في بلادي...
«جرامي» تخصص فئة للموسيقى الأفريقية في دورتها المقبلة
«جرامي» تخصص فئة للموسيقى الأفريقية في دورتها المقبلة...
وفاة الكاتب الأميركي الكبير كورماك مكارثي عن 89 عامًا
وفاة الكاتب الأميركي الكبير كورماك مكارثي عن 89 عامًا...
الذكاء الصناعي يعيد البريطاني جون لينون للغناء
الذكاء الصناعي يعيد البريطاني جون لينون للغناء...
مركز السلام ببنغازي ينظم معرضاً لأعمال الفوتوغرافي الليبي علي الساعدي
مركز السلام ببنغازي ينظم معرضاً لأعمال الفوتوغرافي الليبي ......
المزيد