وفاة الكاتب الأميركي الكبير كورماك مكارثي عن 89 عامًا

القاهرة - بوابة الوسط

توفي اليوم الكاتب الأميركي الكبير كورماك مكارثي (89 عاما) الذي عرف النجاح متأخراً بفضل رواياته الشهيرة، ومنها All The Pretty Horses (كل الخيول الجميلة) وThe Road (الطريق)، على ما أعلنت الدار الناشرة لمؤلفاته.

وأفادت دار النشر العملاقة «بنغوين راندوم هاوس»، في بيان، بأن مكارثي الذي عُرف بكتاباته التاريخية عن منطقة جبال الأبالاش الأميركي و«الغرب المتوحش» القاسي، توفي لأسباب طبيعية في منزله في مدينة سانتا في بولاية نيو مكسيكو، مضيفة أن «نجله جون مكارثي أكد وفاته».

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ونقل البيان عن المدير العام لدار «بنغوين راندوم هاوس» نيهار مالافيا قوله إن «كورماك مكارثي غيّر مسار الأدب». ولم يعرف مكارثي النجاح إلا في مرحلة متأخرة من حياته، ورغم ذلك «تعلّق ملايين القراء في مختلف أنحاء العالم بشخصيات رواياته، وموضوعاته الأسطورية، والمشاعر الحميمة والصادقة التي وضعها في كل صفحة في روايات رائعة ستبقى إلى الأبد، لأجيال مقبلة»، بحسب الدار.

أعظم روائي أميركي في عصره

وكان عملاق الأدب ستيفن كينغ أول المعلّقين على رحيله، إذ اعتبر عبر تويتر أنه «لربما أعظم روائي أميركي في عصره». وكتب المغني والعازف جيسون إيسبل على تويتر «كم منا تأثروا بمكارثي؟»، مضيفاً: «الرقم لا يقاس».

ويعد مكارثي، المولود في 20 يوليو 1933 في بروفيدنس بولاية رود آيلاند «أحد أكثر الكتاب شهرة وتأثيراً في العالم»، على ما وصفته الدار.

وفاز صاحب الاثنتي عشرة رواية بعدد من الجوائز المرموقة في الولايات المتحدة، منها جائزة بوليتزر عام 2006 عن كتابه «الطريق» الذي يروي رحلة أب وابنه في بلد دمرته كارثة مجهولة السبب. لكن الراحل لم يفز بجائزة نوبل للآداب. وعاش مكارثي طويلاً في موتيلات متواضعة منطوياً على نفسه، ولم يدل إلا بعدد قليل من المقابلات الإعلامية.