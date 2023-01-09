السرطان ينهي مسيرة الروائي الأميركي راسل بانكس

القاهرة - بوابة الوسط

إثر صراع مع مرض السرطان، توفي الروائي الأميركي راسل بانكس (82 عاما)، أحد أبرز وجوه الأدب المعاصر المعروف بتركيزه على الطبقة العاملة، السبت.

ونشرت الكاتبة جويس كارول أوتس تغريدة الأحد جاء فيها أن بانكس «مات هانئا في منزله في شمال ولاية نيويورك». وأضافت في تغريدتها أن «أعماله بمجملها كانت استثنائية».

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وقد عرف بانكس الذي خاض مجال الرواية والقصص القصيرة والشعر بسردياته لصعوبات الطبقة الكادحة في مجابهة الفقر وإدمان المخدرات والمشاكل الطبقية والعرقية.

وحاز كاتب «الانجراف القاري» و»مفرق الغيوم» جائزة جون-دوس-باسوس سنة 1995، فضلا عن تكريمات أخرى. وشكل عملان له موضوع فيلمين روائيين لقيا استحسان النقاد.