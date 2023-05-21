وفاة الروائي البريطاني مارتن أميس عن 73 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

توفي الروائي البريطاني مارتن أميس، الجمعة، داخل منزله في فلوريدا، عن 73 عاما، حسبما أفاد، السبت، القائمون على جائزة «بوكر» الأدبية وعدد من وسائل الإعلام.

وأشارت المؤسسة التي تمنح الجائزة الأدبية البريطانية المرموقة إلى أن أميس «كان أحد أكثر المؤلفين الذين حظيوا بإشادة على مدى الأعوام الخمسين الفائتة».

- رفض نشر رواية لـ«مارتن أميس» بالألمانية والفرنسية

وقالت زوجته الكاتبة إيزابيل فونسيكا، لجريدتي «نيويورك تايمز» و«غارديان» إن مؤلف كتاب «المال، المال» (1984) و«حقول لندن» (1989) مات بعدما تدهورت حالته نتيجة إصابته بسرطان المريء.

وتوفي أميس تزامنا مع عرض فيلم مستوحى من كتابه «منطقة الاهتمام» (2014) في مهرجان «كان» السينمائي. والفيلم يحمل عنوان الكتاب نفسه، ومن إخراج جوناثن غليزر.

واحد من أعظم خمسين كاتبا بريطانيا

ومارتن أميس، المولود العام 1949، في ويلز، برز اسمه في الأدب الروائي البريطاني خلال ثمانينيات القرن الفائت وتسعينياته، واشتهر بأسلوبه القاتم والقاسي.

ومن بين ما ألّفه كتاب «الطائرة الثانية» الذي يتناول حادثة 11 سبتمبر، ويضم مقالات وأخبارا عن الواقعة.

ورُشّح الروائي البريطاني الذي كتب نحو عشر روايات لنيل جائزة «البوكر» مرتين، الأولى العام 1991 عن «سهم الزمن» والثانية العام 2003 عن «كلب أصفر».

ووصفته جريدة «ذي تايمز» العام 2008 بأنه واحد من أعظم خمسين كاتبا بريطانيا منذ العام 1945.