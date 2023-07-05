وفاة الإعلامية والروائية الكندية دنيز بومباردييه

القاهرة - بوابة الوسط

توفيت، الثلاثاء، عن عمر ناهز 82 عاما الصحفية والروائية النسوية الكندية دنيز بومباردييه التي كانت في طليعة النساء اللواتي برزن في وسائل الإعلام بمقاطعة كيبيك.

وأوضحت عائلة بومباردييه في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، أنها «فارقت الحياة بسلام في مونتريال محاطة بمن أحبوها، جراء إصابتها بمرض سرطاني سريع التفشي»، مشيرة إلى أنها «بقيت حتى اللحظة الأخيرة من حياتها متمتعة بقوتها غير العادية وروحها وحس الدعابة لديها».

وأشاد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالراحلة، واصفا إياها بأنها امرأة «مثابرة وشغوفة وذكية وشجاعة». ولاحظ في منشور عبر «تويتر» أن «الأثر الذي تركته على كيبيك كان هائلا»، معتبرا أن «أعمالها ستبقى حية» بعد وفاتها.

محطات في حياة بومباردييه

ودنيز بومباردييه كانت من أبرز مذيعي «راديو كندا» في سبعينات القرن العشرين وثمانيناته ببرامجها السياسية والثقافية التي أجرت من خلالها مقابلات مع عدد كبير من المشاهير.

وعرفت بومباردييه أيضا على نطاق واسع في فرنسا التي تابعت فيها تحصيلها العلمي، وأثارت الإعجاب في مارس 1990 خلال برنامج «أبوستروف» الثقافي الشهير الذي كان يقدمه برنار بيفو، حين تصدت بحدة أمام ما بين مليونين وثلاثة ملايين مشاهد للكاتب غابرييل ماتزنيف الذي كان يتغنى في مؤلفاته بالعلاقات الجنسية مع الأطفال والمراهقين، معتبرة أنه كان «ليُحاسب أمام القضاء» لو لم يكن يتمتع بـ«هالة أدبية».

وحظيَ مقطع فيديو لهذه المواجهة التلفزيونية بانتشار واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي عندما نشرت الكاتبة فانيسا سبرينغورا قصة بعنوان «الرضى» العام 2020 عن علاقتها وهي بعد في الرابعة عشرة بماتزنيف الذي كان يكبرها بستة وثلاثين عاما. وأحدث هذا الكتاب فضيحة دفعت النيابة العامة في باريس إلى أن تفتح فورا تحقيقا في اغتصاب ماتزنيف قاصرا.

وفي كيبيك، اشتهرت بومباردييه أيضا بمواقفها المحافظة، وخصوصا في السنوات الأخيرة، وبكتابيها «قاموس الحب في كيبيك» و«رسالة مفتوحة إلى الفرنسيين الذين يعتقدون أنهم سرة العالم».

بومباردييه وسيرة سيلين ديون

كذلك أصدرت كتابا عن سيرة النجمة سيلين ديون بعدما تابعتها لمدة عام خلال جولتها العالمية، وكتبت للنجمة أغنية «لا ديفا».

وصدرت ردود فعل كثيرة من الوسطين السياسي والثقافي على رحيل بومباردييه. وكتب رئيس وزراء كيبيك فرنسوا لوغو على تويتر «رحلة سعيدة عزيزتي دنيز. رائعة، شجاعة، طريفة. عاشقة كيبيك واللغة الفرنسية».

وفي العام 1993 ، قلدها الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران وسام جوقة الشرف من رتبة فارس، ثم نالت وساما من رتبة ضابط العام 2009.