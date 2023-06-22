  • Alwasat News
Atwasat

رواية ليبية ضمن القائمة القصيرة لجائزة غسان كنفاني 2023

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 يونيو 2023, 12:24 مساء
رواية ليبية ضمن القائمة القصيرة لجائزة غسان كنفاني 2023
رواية «دار المسدة» للكاتب الليبي هشام علي الفائزة بجائزة غسان كنفاني. (بوابة الوسط)
alwasat radio

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، الخميس، وصول رواية «دار المسدة» للكاتب الليبي هشام علي، إلى القائمة القصيرة بجائزة غسان كنفاني للرواية العربية، في دورتها الثانية 2023، ضمن خمس روايات عربية من أصل 14 رواية تنافست في القائمة الطويلة.

وذكرت لجنة تحكيم الجائزة أن رواية «دار المسدة» للروائي الليبي هشام علي، تمثل طموحات جيل بسرد محكم يصور الواقع ويستبطن الشخصيات بلغة قريبة معبّرة. وفق بيان الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

- كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية.
- كاتبتان ليبيتان ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية.
- الواقع والخيال لعبة أوسمان بن ساسي في روايته الأولى «قصور الشعير».

أربع روايات أخرى
وضمت القائمة القصيرة أربع روايات أخرى هي: «الديناصور» للروائي عمرو حسين من مصر، «نيلة زرقا» للروائي فجر يعقوب من فلسطين، «سلالات منقرضة» للروائي ملاك رزق من مصر، «زهرة الملكة أنديز» للروائية ميساء بن عبد الواحد من الجزائر.

وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة الأديب إبراهيم السعافين ، وعضوية كل من: الناقدة والأكاديمية نهى عفونة العايدي من فلسطين، الناقد والأكاديمي مرشد أحمد من سوريا، الناقد والأكاديمي محمد القاضي من تونس، والناقد والأكاديمي حسين حمودة من مصر.

ويجري الإعلان عن الرواية الفائزة بجائزة غسان كنفاني، في دورتها الثانية، خلال حفل افتتاح ملتقى فلسطين للرواية العربية، الذي سيعقد في العاشر من يوليو في مدينة رام الله.

غلاف جائزة غسان كنفاني للرواية العربية 2023. (وزارة الثقافة الفلسطينية)
غلاف جائزة غسان كنفاني للرواية العربية 2023. (وزارة الثقافة الفلسطينية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عروض سعودية تجبر برشلونة على الاستسلام في صفقة سيلفا

عروض سعودية تجبر برشلونة على الاستسلام في صفقة سيلفا
رابطة الدوري الإنجليزي تدقق في تحايل محتمل في انتقالات لاعبي تشيلسي للأندية السعودية

رابطة الدوري الإنجليزي تدقق في تحايل محتمل في انتقالات لاعبي تشيلسي للأندية ...
قوات الاحتلال تقصف الضفة بالطيران المسير

قوات الاحتلال تقصف الضفة بالطيران المسير
المزداوي يكشف سرًا في كتيب عريبي عن حرب فلسطين

المزداوي يكشف سرًا في كتيب عريبي عن حرب فلسطين
رتاج السائح تحرز ذهبية رمي القرص في بطولة العرب لألعاب القوى

رتاج السائح تحرز ذهبية رمي القرص في بطولة العرب لألعاب القوى
حمدي بطاو يستقيل من تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم

حمدي بطاو يستقيل من تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم
الأهلي طرابلس يصل تونس استعدادا لبدء الدور السداسي والمنافسة على لقب «دورينا»

الأهلي طرابلس يصل تونس استعدادا لبدء الدور السداسي والمنافسة على لقب «دورينا»
«نسخة إلى الرأي العام»: حراس الفضيلة.. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟

«نسخة إلى الرأي العام»: حراس الفضيلة.. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟
«يحكى أنَّ»: الأكاديمية والكاتبة الملهمة سكينة بن عامر (الجزء الثاني)

«يحكى أنَّ»: الأكاديمية والكاتبة الملهمة سكينة بن عامر (الجزء الثاني)
مصر: إيرادات قناة السويس تسجل 9.4 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها

مصر: إيرادات قناة السويس تسجل 9.4 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها
كاريكاتير خيري - تسعير خروف العيد

كاريكاتير خيري - تسعير خروف العيد
بعد كشف «الجرائم».. أميركا تحشد لتغيير لجنة تحقيق أممية في الانتهاكات الإسرائيلية

بعد كشف «الجرائم».. أميركا تحشد لتغيير لجنة تحقيق أممية في الانتهاكات ...
محاكمة ضباط عراقيين بتهمة تعذيب معتقلين

محاكمة ضباط عراقيين بتهمة تعذيب معتقلين
اشتباكات عنيفة في السودان فور انتهاء الهدنة

اشتباكات عنيفة في السودان فور انتهاء الهدنة
سلة النصر تلحق أول خسارة بالأهلي بنغازي في الدوري

سلة النصر تلحق أول خسارة بالأهلي بنغازي في الدوري
علامات مبكرة تكشف الإصابة بالزهايمر.. انتبه لها

علامات مبكرة تكشف الإصابة بالزهايمر.. انتبه لها
فقدان أثر «سباح محترف» لدى عبوره بحر المانش

فقدان أثر «سباح محترف» لدى عبوره بحر المانش
موجة جديدة في السينما المغربية بفضل مخرجين شباب

موجة جديدة في السينما المغربية بفضل مخرجين شباب
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
ندوة حول الفنان محمد الزواوي في الجمعية المصرية للكاريكاتير
ندوة حول الفنان محمد الزواوي في الجمعية المصرية للكاريكاتير
دار النويجي تحتضن معرض الكتاب في نسخته الثانية
دار النويجي تحتضن معرض الكتاب في نسخته الثانية
موجة جديدة في السينما المغربية بفضل مخرجين شباب
موجة جديدة في السينما المغربية بفضل مخرجين شباب
«كانال +» الفرنسية تستحوذ على 26.1% في منصة «فيو» الآسيوية
«كانال +» الفرنسية تستحوذ على 26.1% في منصة «فيو» الآسيوية
قبعة مايكل جاكسون في مزاد باريسي
قبعة مايكل جاكسون في مزاد باريسي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
خلاني.. أغنية جديدة للشاب جيلاني
خلاني.. أغنية جديدة للشاب جيلاني...
انطلاق معرض الدوحة الدولي للكتاب بمشاركة خمس دور نشر ليبية
انطلاق معرض الدوحة الدولي للكتاب بمشاركة خمس دور نشر ليبية...
طلاب العمارة في جامعة طرابلس يحتفلون بشارع ميزران
طلاب العمارة في جامعة طرابلس يحتفلون بشارع ميزران...
معرض للكتاب بالمدينة القديمة في طرابلس
معرض للكتاب بالمدينة القديمة في طرابلس...
ليبيا عضو لجنة التحكيم في الدورة 23 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
ليبيا عضو لجنة التحكيم في الدورة 23 للمهرجان العربي للإذاعة ......
المزيد
محبي إلتون جون يترقبون آخر حفلاته في المملكة المتحدة
محبي إلتون جون يترقبون آخر حفلاته في المملكة المتحدة...
رواية ليبية ضمن القائمة القصيرة لجائزة غسان كنفاني 2023
رواية ليبية ضمن القائمة القصيرة لجائزة غسان كنفاني 2023...
المزداوي يكشف سرًا في كتيب عريبي عن حرب فلسطين
المزداوي يكشف سرًا في كتيب عريبي عن حرب فلسطين...
قبعة مايكل جاكسون في مزاد باريسي
قبعة مايكل جاكسون في مزاد باريسي...
«كانال +» الفرنسية تستحوذ على 26.1% في منصة «فيو» الآسيوية
«كانال +» الفرنسية تستحوذ على 26.1% في منصة «فيو» الآسيوية...
المزيد