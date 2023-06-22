رواية ليبية ضمن القائمة القصيرة لجائزة غسان كنفاني 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، الخميس، وصول رواية «دار المسدة» للكاتب الليبي هشام علي، إلى القائمة القصيرة بجائزة غسان كنفاني للرواية العربية، في دورتها الثانية 2023، ضمن خمس روايات عربية من أصل 14 رواية تنافست في القائمة الطويلة.

وذكرت لجنة تحكيم الجائزة أن رواية «دار المسدة» للروائي الليبي هشام علي، تمثل طموحات جيل بسرد محكم يصور الواقع ويستبطن الشخصيات بلغة قريبة معبّرة. وفق بيان الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

- كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية.

- كاتبتان ليبيتان ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية.

- الواقع والخيال لعبة أوسمان بن ساسي في روايته الأولى «قصور الشعير».

أربع روايات أخرى

وضمت القائمة القصيرة أربع روايات أخرى هي: «الديناصور» للروائي عمرو حسين من مصر، «نيلة زرقا» للروائي فجر يعقوب من فلسطين، «سلالات منقرضة» للروائي ملاك رزق من مصر، «زهرة الملكة أنديز» للروائية ميساء بن عبد الواحد من الجزائر.

وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة الأديب إبراهيم السعافين ، وعضوية كل من: الناقدة والأكاديمية نهى عفونة العايدي من فلسطين، الناقد والأكاديمي مرشد أحمد من سوريا، الناقد والأكاديمي محمد القاضي من تونس، والناقد والأكاديمي حسين حمودة من مصر.

ويجري الإعلان عن الرواية الفائزة بجائزة غسان كنفاني، في دورتها الثانية، خلال حفل افتتاح ملتقى فلسطين للرواية العربية، الذي سيعقد في العاشر من يوليو في مدينة رام الله.

غلاف جائزة غسان كنفاني للرواية العربية 2023. (وزارة الثقافة الفلسطينية)