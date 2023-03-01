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كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 مارس 2023, 11:26 صباحا
كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية
الكاتبة الليبية نجوى بن شتوان (الإنترنت)
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أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، الأربعاء، روايات القائمة القصيرة في دورتها السادسة عشرة، والتي تضم ثلاث كاتبات وثلاثة كتّاب من ستة بلدان عربية، تتميز رواياتهم بالتنوع في المضامين والأساليب وتعالج قضايا راهنة ومهمة.

وضمت القائمة القصيرة روايات، «مُنّا» للكاتب الجزائري الصديق حاج أحمد، و«حجر السعادة» للكاتب العراقي أزهر جرجيس، و«كونشيرتو قورينا إدواردو» للكاتبة الليبية نجوى بن شتوان، و«أيام الشمس المشرقة» للكاتبة المصرية ميرال الطحاوي، و«الأفق الأعلى» للكاتبة السعودية فاطمة عبدالحميد، و«تغريبة القافر» للكاتب العماني زهران القاسمي.

وجرى الإعلان عن القائمة القصيرة في مؤتمر صحفي عُقد افتراضيا، حيث كشف محمد الأشعري، رئيس لجنة التحكيم، عن العناوين المرشحة للقائمة، وشارك في المؤتمر أعضاء اللجنة، وهم ريم بسيوني، أكاديمية وروائية مصرية؛ وتيتز روك، أستاذ جامعي ومترجم سويدي؛ وعزيزة الطائي، كاتبة وأكاديمية عُمانية؛ وفضيلة الفاروق، روائية وباحثة وصحفية جزائرية، وياسين عدنان، عضو مجلس الأمناء، وفلور مونتانارو، منسقة الجائزة، وفقا لبيان على موقع الجائزة.

ويحصل كل من المرشّحين الستة في القائمة القصيرة على عشرة آلاف دولار، كما يحصل الفائز بالجائزة على خمسين ألف دولار إضافية. وسيجري الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة في احتفالية تنظم في أبوظبي الأحد 21 مايو 2023.

وشهدت الدورة الحالية من الجائزة وصول كاتبتين سبق لهما الوصول إلى القائمة القصيرة، وهما نجوى بن شتوان عن «زرايب العبيد» في العام 2017، وميرال الطحاوي عن «بروكلين هايتس» في العام 2011. كما وصل أزهر جرجيس إلى القائمة الطويلة في العام 2020 عن روايته «النوم في حقل الكرز»، فيما ترشح ثلاثة كتاب إلى المراحل النهائية للمرة الأولى، وهم: الصديق حاج أحمد وفاطمة عبدالحميد وزهران القاسمي.

عوالم الهجرة
قال محمد الأشعري، رئيس لجنة التحكيم: «تتميز القائمة القصيرة لهذه السنة (2023) بتنوع كبير في المضامين، فمن تفسخ مجتمع ما بعد الحرب والصراعات الطائفية، ووقوع عبء هذا التفسخ على الطفولة وعلى البسطاء من الناس، كما في رواية (حجر السعادة)، إلى أسطورة الماء وتجلياتها في ذاكرة الناس ومخيالهم الجماعي كما في رواية (تغريبة القافر). ومن عوالم الهجرة وتقلبات الإنسان بين أعطاب المكان الأصل وعنف مكان النزوح، كما في رواية (أيام الشمس المشرقة)، إلى صراع الإنسان مع الظلم والاستبداد السياسي الذي لا يغلق باب جحيم الحاضر حتى يفتح باب جحيم المستقبل، كما في رواية (كونشرتو إدواردو قورينا). ومن أهوال اللقاء مع الموت والحب ومع تقاطعاتهما الدائمة، كما في رواية (الأفق الأعلى)، إلى عوالم الصحراء بين جنوب الجزائر وشمال مالي، عندما يحولها الجفاف والمجاعة والوضع القبلي إلى مرآة تعكس جبروت الصحراء وهشاشتها في آن، كما في رواية (مَنّا). ومع هذا التنوع في المضامين، فإن القارئ سيلتقي في هذه الروايات بكل تجليات الرواية العربية الحديثة، في بناءاتها، وخصائصها السردية، وفي أساليبها وتعدد أصواتها ولغاتها».

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من جانبه، قال ياسر سليمان، رئيس مجلس الأمناء: «تحفر روايات القائمة القصيرة لهذه الدورة في خبايا الحياة العربية بتنوعاتها الإثنية وتنغيماتها الثقافية المتداخلة؛ لتسبرها من زوايا تعكس الحنين إلى الماضي في بعض الأحيان، وتبدد الآمال والأحلام في حيوات عربية حطمتها السياسة، وظروف الحياة القاهرة في أحيان أخرى على مستوى الفرد والجماعة. يميز هذه القائمة تنوّعها الجندري، وبروز أصوات روائية غير مكرّسة على الساحة الأدبية العربية، مما يدلّ على حيوية الحياة الثقافية العربيّة على الرغم من كل المعوّقات التي تواجهها».

روايات القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية (الإنترنت)
روايات القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية (الإنترنت)
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