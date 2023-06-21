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قبعة مايكل جاكسون في مزاد باريسي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 يونيو 2023, 12:11 مساء
قبعة مايكل جاكسون في مزاد باريسي
قبعة لمايكل جاكسون بيعت بمزاد في لوس أنجلوس، ديسمبر 2009. (أرشيفية: أ ف ب)
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تُطرح القبعة التي اعتمرها المغني الراحل مايكل جاكسون عندما أدى للمرة الأولى حركته الراقصة الشهيرة «مونواك» (moonwalk) للبيع في مزاد يقام في 26 سبتمبر المقبل في باريس، على ما أعلن منظموه الأربعاء.

وألقى نجم موسيقى البوب هذه القبعة على جانب المسرح في 25 مارس 1983 خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لشركة «موتاون» للإنتاج الموسيقي، قبل أن يؤدي على ألحان أغنيته «بيلي جين» ومباشرة أمام كاميرات قناة «إن بي سي» الأميركية خطواته الانزلاقية إلى الخلف التي ما لبثت أن أصبحت رقصة اشتهرت على نطاق واسع ودخلت تاريخ الموسيقى، وفق وكالة فرانس برس.

وستكون هذه القطعة التي خُمّن سعرها بما بين 66 ألف دولار و109 آلاف عنصر جذب في المزاد المخصص لقطع من عالم الموسيقى في مركز «أوتيل دروو» للمزادات في باريس.

«أربيج» و«ليمون أوكشن» تنظمان المزاد
وتتولى تنظيم المزاد شركتا «أربيج» و«ليمون أوكشن» الذي يشمل في سبتمبر نحو 200 قطعة، من صور وملصقات وتذاكر حفلات وأسطوانات ذهبية لمادونا وغيتارات قديمة وأزياء لمارتن غر من فرقة «ديبيش مود» وأسطوانات فنييل لفرقة «رولينغ ستونز» وسواها. وستصبح لائحة هذه القطع متوافرة على الإنترنت في 4 يوليو على (lemonauction.fr).

ومن بين القطع الأخرى غيتار لعازف البلوز تي بون ووكر صنعت منه 22 نسخة فقط العام 1949. وخّمن ثمة هذه القطعة ما بين 109 آلاف دولار 114 ألفاً. والأكثر غرابة في المزاد قطعة من جدار ملهى «بوس بالاديوم» الباريسي الذي افتتح العام 1965 وأقفل العام 2022، تحمل تواقيع عدد من النجوم، وقدّر سعره ما بين 5400 و8700 دولار.

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