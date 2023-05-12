معرض غير مسبوق في فرنسا عن فن الغجر وثقافتهم في أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

يُقام في مرسيليا معرض على نطاق غير مسبوق في فرنسا يضم أعمالا أسهمت مجموعات من الغجر من خلالها في التاريخ السياسي والفني لأوروبا.

ويقول صاحب مجموعة من اللوحات التي تظهر شخصيات من الغجر الرسام إيمانويل باريكا (28 عاما) المتحدر من إحدى هذه المجموعات والذي يقيم في ألمانيا «إن الأشخاص العنصريين الذين يميزون بين الناس، ربما كانوا يحبون تشارلي شابلن ولا يعرفون أنه كان ينتمي إلى هذه الأقليات»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- اللجان الأولمبية الأفريقية تؤيد مشاركة الرياضيين الروس في «باريس 2024»

- إحياء مئوية غوستاف إيفل في باريس

- أحدها قدر بنصف مليون يورو.. عرض كتب طهو قديمة للبيع في مزاد بفرنسا

- معرض استثنائي لتابوت رمسيس الثاني في باريس

ومن الشخصيات التي رسمها باريكا وشكل نضالها مصدر إلهام له و«لعبت دورا في مناهضة الأفكار المُسبقة»، تشارلي شابلن وجانغو راينهارت الذي كان يعزف إلى جانب أبرز فناني الجاز الأميركيين، ولاعب كرة القدم الغجري باير أندريه، وألينا سيربان، أول كاتبة مسرحية من الغجر تدخل في سجل المسرح الوطني في رومانيا.

على واجهة متحف الحضارات الأوروبية والمتوسطية في مارسيليا، يبرز بأحرف كبيرة عنوان المعرض الذي افتتح هذا الأسبوع ويستمر حتى الرابع من سبتمبر.