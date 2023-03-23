أحدها قدر بنصف مليون يورو.. عرض كتب طهو قديمة للبيع في مزاد بفرنسا

القاهرة - بوابة الوسط

تعرض دار «كريستيز» للبيع بمزاد يقام، الخميس، في باريس كتاب طبخ قُدّرَت قيمته بنصف مليون يورو هو «لو فياندييه» (Le Viandier) لتايفان.

وسيباع هذا الكتاب العائد إلى نهاية القرن الخامس عشر ضمن مزاد على جزء صغير من مكتبة البلجيكي الشغوف بفن الطبخ بيار دو كرومبروغ، وفق «فرانس برس».

وأوضحت «كريستيز» في بيان أن «شغف البارون دو كرومبروغ بفن الطهو والكتب- وهو مزيج من الذوق والمعرفة - هو وراء امتلاكه أكبر مجموعة كتب طبخ باللغة الفرنسية لدى فرد».

وأضافت دار المزادات أن «القطعة الأساسية» من المجموعة «ليست فقط أول كتاب طبخ بالفرنسية، بل إن هذه الطبعة التي أنجزت في ليون (وسط شرق فرنسا) قرابة العام 1495 هي أول نسخة مصورة».

ويحمل هذا الكتاب توقيع غِيّوم تيريل المعروف باسم تايفان (1310-1395) الذي كان طباخ ملكَي فرنسا شارل الخامس وشارل السادس، وصدرت من «لو فياندييه» عشرات الطبعات حتى العام 1615.

وأشارت «كريستيز» إلى أن هذه النسخة طبعت في مدينة ليون، موضحة أن قيمتها تقدّر بما بين 400 ألف يورو و600 ألف.

وتعرض «كريستيز» للبيع أيضا مجموعة كتب طهو أخرى، يعود بعضها إلى القرنين السادس عشر والسابع عشر، خمّن سعر بعضها بما بين 60 ألف يورو و120 ألفا.