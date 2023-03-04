اللجان الأولمبية الأفريقية تؤيد مشاركة الرياضيين الروس في «باريس 2024»

القاهرة - بوابة الوسط

أيدت اللجان الأولمبية الأفريقية السبت مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس في الألعاب الأولمبية في باريس 2024، على هامش انعقاد اللجنة التنفيذية لاتحاد اللجان الوطنية الأفريقية في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

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وقالت اللجان الأولمبية الأفريقية في بيان «صوّت الأعضاء بالإجماع لصالح مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس في جميع المسابقات الدولية، وبالتالي، ستكون مسألة السماح للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة بحياد كامل من دون أي علامة عن الهوية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024»، حسب «فرانس برس».

ويتماشى موقف اللجان الوطنية الأولمبية الأفريقية مع قرار اللجنة الأولمبية الدولية، وتنضم إلى المجلس الأولمبي الآسيوي الذي اقترح في نهاية يناير لصالح دمج هؤلاء الرياضيين في مسابقاتها الإقليمية، مثل الألعاب الآسيوية، معربا عن دعمه لموقف اللجنة الأولمبية الدولية.

ووضعت الهيئة الأولمبية خارطة طريق في نهاية يناير لإعادة دمج الروس والبيلاروس المستبعدين من المسابقات العالمية منذ غزو أوكرانيا، تحت علم محايد، بشرط أنهم لم يدعموا بشكل فعّال الحرب في أوكرانيا.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أكدت في وقت سابق أنه «لا ينبغي منع أي رياضي من المنافسة فقط على أساس جواز سفره».