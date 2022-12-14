«ماد سوليوشنز» تحصل على حقوق توزيع فيلم «يونان»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت مجلة «Deadline» العالمية عبر موقعها الرسمي، استحواذ «MAD Solutions» (ماد سوليوشنز) على حقوق التوزيع في العالم العربي لفيلم «يونان» للمخرج السوري أمير فخر الدين، وهو إنتاج مشترك يتضمن مؤسسات من ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وفلسطين.

و«يونان» هو التجربة الروائية الطويلة الثانية لـأمير بعد فيلم «الغريب» (2021) الذي نال ترحيبا نقديًا واسعًا وجوائز عديدة في أهم المهرجانات الدولية.

وأعلنت المجلة عددًا من الأسماء المشاركة في بطولة الفيلم، وهم نُخبة من الممثلين من العالم العربي وألمانيا، من بينهم الممثل والمخرج والمنتج اللبناني جورج خباز، وستشاركه بالتمثيل النجمة الألمانية سيبل كيكيلي المعروفة بدورها في المسلسل الشهير «Game of Thrones»، إضافة إلى نجوم عرب وعالميين سيجري الإعلان عنهم تباعًا.

وتدور أحداث فيلم «يونان» حول كاتب عربي منفي من بلده يسافر إلى جزيرة نائية من أجل الانتحار، وهناك يلتقي بسيدة عجوز توقظ داخله الرغبة في الحياة مرة أخرى. ووفقًا للمخرج فخر الدين، يتعمق فيلمه في تناول الشعور بالاغتراب تجاه المحيط الاجتماعي وأن «يونان هو قصة خلاص وولادة جديدة. الفيلم يتناول المسافات التي تمتد بلا هوادة في المنفى بين الماضي الذي لا يمكن نسيانه والحاضر، وبين الحاضر والمستقبل الذي لا يمكن استشرافه. إنه عن الوحدة والكآبة، وخاصة تلك الكآبة التي يعانيها هؤلاء الذين اختاروا مشاعر لا يمكنهم معايشتها وعلقوا في أعماق يأسهم».

وفي مشروع يونان، يعود المخرج للعمل مع شركة الإنتاج «Red Balloon» بعد تعاونه معها في فيلمه «الغريب» الذي كان عرضه العالمي الأول في مهرجان «فينيسيا السينمائي الدولي»، حيث فاز بجائزة «Edipo Re Award»، وأخيرا فاز بجائزة أفضل تصوير سينمائي في جوائز شاشة آسيا والمحيط الهادي.

ثلاثية «الوطن»

وتتعاون «Red Balloon» في إنتاج الفيلم مع شركات «Les Films Du Veyrier» و«Intramovies» و«Fresco FilmsK»، وسيجري تصويره بين ألمانيا وإحدى الدول العربية، وهو من إنتاج دوروثي بينماير المديرة التنفيذية لشركة «Red Balloon Film»، في ثاني تعاون لها مع «MAD» بعد مشروع فيلم «بيت في القدس» للمخرج الفلسطيني مؤيد عليان.

وتشير المنتجة بينماير إلى أن «يونان» هو الفيلم الثاني في ثلاثية للمخرج بعنوان «الوطن» بدأها بفيلم «الغريب»، قائلة «الإحساس بالاغتراب الذي لا يمكن مغالبته، والاشتياق إلى الطمأنينة بوطن يصعب الوصول إليه؛ هما قلب السردية السينمائية لهذا المخرج السوري الشاب. في فيلمه الأول الغريب، كان تركيز فخر الدين على انسلاخ الإنسان من مجتمعه وأهله، بمشروعه الجديد يونان عن اغتراب الكاتب المنفي منير في ألمانيا، يلمس أمير وترًا حساسًا بسيناريو شعري ولغة بصرية عابرين للأزمنة، ويظهران بالفعل نضج أسلوبه السردي».

ومن جانبهما قال ماهر دياب وعلاء كركوتي الشريكان المؤسسان في «MAD Solutions»، «يونان هو أحد المشاريع النموذجية التي يتوافر فيها كل العناصر المثالية: مخرج عربي موهوب للغاية، وفريق تمثيل مكون من نجوم عرب وعالميين، مع منتجة استثنائية لديها شغف وحب حقيقيان لكل مشروع شاركت في صناعته، وأخيرًا، نص سينمائي بديع وشديد الخصوصية».