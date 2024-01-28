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وزير الخارجية المصري يجتمع مع نظيره السعودي لمناقشة الوضع في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 يناير 2024, 02:59 مساء
وزير الخارجية المصري يجتمع مع نظيره السعودي لمناقشة الوضع في غزة
وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائه نظيره السعودي فيصل بن فرحان، القاهرة، 28 يناير 2024 (لقطة مثبتة من بث لمؤتمر بين الوزيرين)
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اجتمع وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في القاهرة، اليوم الأحد، لمناقشة تطورات المشهد الليبي والوضع في غزة والقضية الفلسطينية.

وأكد شكري، خلال اللقاء، المطالبة بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى التحلي بالمسؤولية والإرادة لتحقيق هذه الهدف، حسب وكالة «أنباء الشرق الأوسط» المصرية.

وقال وزير الخارجية المصري إنه ترأس ونظيره السعودي لجنة المتابعة والتشاور السياسي على المستوى الوزاري، حيث جرت مناقشة عدد من الموضوعات، من بينها المستجدات في غزة والقضية الفلسطينية، لافتا إلى أن هذه المشاورات تكتسب أهمية خاصة على ضوء توقيتها في ظل ازدياد أزمات المنطقة تعقيدا.

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نقاش حول التوتر في البحر الأحمر
وأضاف أنه جري كذلك بحث التطورات الأخيرة في البحر الأحمر، مشددا على أن حرية الملاحة والتجارة الدولية هي مبادئ على الجميع الالتزام بها، مشيرًا إلى علاقة التوتر في منطقة البحر الأحمر بالممارسات الإسرائيلية في غزة. 

وأشار سامح شكري إلى تنسيق بلاده مع السعودية حول عدد من الموضوعات وخاصة «في ظل الأزمات التي تحمل مخاطر حقيقية وجسمية على المنطقة».

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