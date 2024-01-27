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«كتائب القسام» تنشر رسالة حول أسرى الاحتلال في غزة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 يناير 2024, 10:41 مساء
«كتائب القسام» تنشر رسالة حول أسرى الاحتلال في غزة
صورة عليها عنوان خبر افتراضي نشرتها «كتائب القسام» في رسالة على حسابها «تليغرام». (الإنترنت)
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نشرت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، مساء اليوم السبت، رسالة لعائلات أسرى الاحتلال لدى المقاومة في قطاع غزة تناولت مصير أبنائهم المحتمل في حال استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة وقصفه.

وقالت «كتائب القسام» في رسالتها التي بثتها عبر منصتها في «تليغرام»، بعدة لغات: «إلى عائلات الأسرى.. إذا استمر نتنياهو بالحرب فكونوا مستعدين لهكذا خبر».

ونشرت صورة عليها عنوان خبر افتراضي مفاده «كتائب القسام: نعلن مقتل جميع الأسرى لدينا بعد استهدافهم بغارات من الطيران الحربي الصهيوني». وسبق أن أعلنت «كتائب القسام» وفصائل مقاومة أخرى مقتل أسرى صهاينة محتجزين لديهم جراء غارات إسرائيلية، وأقرت قوات الاحتلال أنها قتلت بعضهم فعلا.

نتنياهو يواجه انتقادات متكررة من الشارع
ويواجه نتنياهو انتقادات متكررة من الشارع الإسرائيلي وعدد من السياسيين بمن فيهم المنتمون لمجلس الحرب، على خلفية أزمة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة وعدم التوصل لأي مسار يضمن عودتهم أحياء إلى «إسرائيل».

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وتظاهر العشرات من أهالي الأسرى المحتجزين في قطاع غزة أمام منزل نتنياهو في مدينة قيسارية (شمال) للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم. وأشارت جريدة «يديعوت أحرونوت» إلى أنه «للأسبوع الثاني على التوالي يتظاهر أهالي الأسرى بغزة، أمام منزل نتنياهو في مدينة قيسارية».

3 مجندات أسيرات
ونشرت «كتائب القسام»، أمس الجمعة، مقطع فيديو لـ3 مجندات أسيرات لديها يطالبن الحكومة الإسرائيلية بوقف الحرب على قطاع غزة وإعادتهن لبيوتهن. وقالت الأسيرات الـ3 وهن «كارينا، ودانييل جلبوع، ودورون» إن «حكومتنا تكذب عليكم، اعملوا أي شيء لنعود أحياء»، مطالبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعقد صفقة تبادل مع حماس.

وتحدثت الأسيرات عن الظروف التي يعشنها في غزة تحت القصف الإسرائيلي المتواصل، وأنهن يتنقلن من مكان إلى مكان آخر هربا من الموت على يد الجيش الإسرائيلي 

الاحتلال يقدر 136 محتجزا في قطاع غزة
ويقدر مسؤولون إسرائيليون وجود نحو 136 محتجزا في قطاع غزة منذ تنفيذ «حماس» في السابع من أكتوبر عملية «طوفان الأقصى» استهدفت نقاطا عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف القطاع.

وأسرت فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها «حماس»، نحو 239 شخصا على الأقل في بلدات ومدن غلاف غزة، بادلت عشرات منهم مع «إسرائيل» خلال هدنة إنسانية موقتة استمرت 7 أيام وانتهت مطلع ديسمبر الماضي. في المقابل، ذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن «إسرائيل» أطلقت بموجب الهدنة 240 أسيرا فلسطينيا من سجونها بينهم 71 أسيرة و169 طفلا.

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