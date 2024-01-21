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رسالة مكتوبة.. «القسام» لعائلات أسرى الاحتلال: الخيار لكم توابيت أم أحياء!

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 يناير 2024, 05:02 مساء
رسالة مكتوبة.. «القسام» لعائلات أسرى الاحتلال: الخيار لكم توابيت أم أحياء!
صورة من مقطع فيديو بثته القسام بشأن تحذير ذوي الأسرى الإسرائيليين. (الإنترنت)
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حذرت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، عائلات أسرى الاحتلال لدى المقاومة، من نفاد الوقت أمام حياة ذويهم، بسبب مماطلة حكومة نتنياهو في العمل على إنقاذهم.

جاء هذا التحذير في رسالة جديدة أرسلتها الكتائب لعائلات الأسرى، اليوم الأحد، باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، كان نصها: «إلى عائلات الأسرى.. الخيار لكم: في توابيت، أم أحياء؟.. حكومتكم تكذب، الوقت ينفد».

سقوط أسرى خلال القصف المستمر على القطاع
يشار إلى أن فحوى هذه الرسالة تكرر سابقًا، حين كشفت الكتائب أن «العشرات من الأسرى الصهاينة لديها أرسلوا بنداءات استغاثة لنتنياهو، تطالبه بإنهاء الحرب حماية لهم من الموت بسبب القصف المستمر على القطاع، ثم أظهرت الفيديوهات أن هؤلاء قُتلوا لاحقًا تحت هذا القصف».

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ومؤخرًا، أعلنت «القسام» انقطاع الاتصال ببعض الخلايا المسؤولة عن تأمين الحماية للأسرى بعد «قصف إسرائيلي». وخرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين، في عدة تظاهرات الليلة الماضية، ومنها تظاهرة أمام منزل نتنياهو، للمطالبة بعقد اتفاق يسمح بإعادة الأسرى لدى فصائل المقاومة الفلسطينية.

 

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