«القسام» و«سرايا القدس» تستهدفان تمركزات لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» مشاهد لطائرة «درون» إسرائيلية نجحت في الاستيلاء عليها أثنـاء مهمة استخباراتية لها وسط شمال قطاع غزة.

وواصلت الكتائب، تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلية في محاور التوغل في قطاع غزة، وقصفت تجمعًا لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

وفي بلاغ عسكري قالت «كتائب القسام»: بعد عودة مقاتلينا من مناطق الاشتباك.. أكدوا استهداف آلية إسرائيلية بقذيفة «الياسين 105» والاشتباك مع قوة راجلة بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية غرب تل الهوا بمدينة غزة وأوقعوها بين قتيل وجريح.

استهداف ناقلة جند إسرائيلية بعبوة «شواظ»

كما أكدت في بلاغ آخر أن مقاتليها استهدفوا ناقلة جند إسرائيلية بعبوة «شواظ» وقذيفة «الياسين 105» شمال حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

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وفي وقت مبكر أعلنت كتائب القسام قصف مستعمرة «نتيفوت» برشقة صاروخية كبيرة. وأقر الاحتلال بسقوط 50 صاروخًا على المستوطنة، في وقت استهدفت الصواريخ 16 مستوطنة في غلاف غزة.

من جهتها، أعلنت «سرايا القدس» أنها استهدفت بقذائف الهاون تمركزا لجنود وآليات العدو في محيط كلية العلوم والتكنولوجيا جنوب خان يونس.