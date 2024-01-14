شاهد: عمليات كتائب القسام في اليوم الـ100 لمعركة «طوفان الأقصى»

القاهرة - بوابة الوسط

واصلت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تصديها لقوات الاحتلال في محاور التوغل في قطاع غزة، ووجهت رشقة صاروخية في اليوم المئة لمعركة طوفان الأقصى بمدينة اسدود المحتلة.

وبثَّت كتائب القسام اليوم الأحد مشاهد من التحام مقاتليها مع جنود وآليات العدو في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وقصفت «كتائب القسام» تجمعًا لآليات وجنود الاحتلال في مدينة خان يونس بقذائف الهاون.

استهداف قوات الاحتلال في مخيم البريج بقذائف الهاون

كما قصفت «كتائب القسام» تحشدات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مخيم البريج بقذائف الهاون.

- شاهد: «القسام» تدمر آليات ودبابات الاحتلال خلال معارك ضارية في خان يونس

- شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي الشيخ رضوان بغزة

وفجر اليوم، تمكن مقاتلو القسام من استهداف دبابة إسرائيلية من نوع «ميركافا» بقذيفة «الياسين 105»والاشتباك مع قوة إسرائيلية خاصة بالأسلحة الرشاشة في مدينة خان يونس.