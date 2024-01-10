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شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي الشيخ رضوان بغزة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 يناير 2024, 08:39 مساء
شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي الشيخ رضوان بغزة
لقطة من فيديو لحظة استدراج قوة إسرائيلية لكمين داخل نفق بحي الشيخ رضوان. (الإنترنت)
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واصلت كتائب الشهيد عز الدين، في اليوم السادس والتسعين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تكبيد الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة في مختلف محاور التوغل، حيث تمكنت من إيقاع قتلى بين قواته باستهداف دبابات الاحتلال وجنوده المتحصنين في البيوت بالقذائف المناسبة. كما تمكنت من السيطرة على طائرات مسيرة يستخدمها العدوّ في التجسس.

وبثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، مساء اليوم الأربعاء، مشاهد لاستدراج قوة إسرائيلية راجلة لأحد الأنفاق، وإيقاعهم في كمين محكم بمنطقة الشيخ رضوان نهاية الشهر الماضي. وتُظهر المشاهد «تكامل العمل الميداني المقاوم في التخطيط والاتصال بين القيادة والمقاتلين، وتوجيه سير المعارك على الأرض عبر الاتصالات والفيديوهات المباشرة».

كما أعلنت «كتائب القسام» أنها قصفت تجمعات الاحتلال المتوغلة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون، وبثت مشاهد سابقة لمواجهات خاضها مقاتلوها مع آليات وقوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب قطاع غزة.

الاستيلاء على طائرة «درون» إسرائيلية 
ونشرت الكتائب في قناتها على «تليغرام» كذلك مشاهد من مواجهات مقاتلي القسام مع جنود وآليات العدو في محاور مدينة غزة. وفي سياق متصل، بثت كتائب القسام، اليوم، مشاهد لطائرة «درون» إسرائيلية جري الاستيـلاء عليها في أثنـاء مهمة استخباراتية لها بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.  

وقد أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الثلاثاء، أن جنود الكتائب تمكنوا من الإجهاز على 22 جنديا من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الماضي.

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وقال في بلاغ عسكري: «إنّ مقاتلي القسام تمكنوا الأسبوع الماضي من تدمير 42 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا، وأجهزوا على 22 جنديا صهيونيا من النقطة صفر».

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