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«القسام» تعلن تفجير آليات ونفقين وحقل ألغام بمناطق تواجد قوات الاحتلال بغزة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 يناير 2024, 10:27 مساء
«القسام» تعلن تفجير آليات ونفقين وحقل ألغام بمناطق تواجد قوات الاحتلال بغزة
كتائب القسام تستهدف مناطق توغل قوات الاحتلال بمحاور القتال في قطاع غزة. (الإنترنت)
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واصلت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهدافها لآليات الاحتلال الإسرائيلي ونصب الكمائن لجنوده في محاور التوغل البري في مختلف مناطق قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام استهداف قوة راجلة من جنود الاحتلال في البريج شمال قطاع غزة، مساء اليوم الأحد.

استهداف دبابتين من نوع «ميركافا»
وقالت الكتائب في بلاغ عسكري: «بعد عودتهم من خطوط القتال شرق البريج.. أكد مقاتلونا إيقاع عدد من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح بعد استهداف دبابتين صهيونيتين من نوع ميركافا وجرافة عسكرية بقذائف الياسين 105 وتفجير نفقين في جنود الاحتلال وحقل ألغام في قوة راجلة مكونة من 7 جنود».

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وأعلنت كتائب القسام قصف «تحشدات» الاحتلال المتوغلة في منطقة المحطة بمدينة خان يونس بقذائف الهاون. كما دمرت كتائب القسام ناقلة جند إسرائيلية بشكل كامل بقذيفة «الياسين 105K، ودكت قوات الاحتلال المتوغلة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

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