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«القسام» تقتل 8 جنود إسرائيليين من «نقطة صفر» في كمين شرق خان يونس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 يناير 2024, 09:50 مساء
«القسام» تقتل 8 جنود إسرائيليين من «نقطة صفر» في كمين شرق خان يونس
كتائب القسام ترصد لحظة استهداف دبابة للاحتلال في غزة. (الإنترنت)
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قالت كتائب «القسام» الجناح العسكري لحركة حماس إن مقاتليها «أجهزوا على قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 8 جنود من نقطة صفر، بعد إيقاعهم في كمين محكم وسط منطقة بني سهيلا شرق خان يونس».

وأضافت الكتائب في سلسلة بلاغات عسكرية على قناتها على «تليغرام» اليوم السبت أنها قتلت أحد جنود الاحتلال بعد وضع فوهة البندقية في ظهره خلال دخوله لأحد المنازل لتفقده، ثم اشتبكت مع بقية أفراد القوة بالأسلحة والقنابل اليدوية.

تفجير عبوة مضادة في «قوة إسرائيلية»
وفي بلاغ آخر أكدت القسام تفجير عبوة مضادة للأفراد في «قوة إسرائيلية متحصنة داخل مبنى في منطقة خزاعة شرق مدينة خان يونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح».

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وقالت القسام إنها تمكنت ظهر أمس من «الإطباق على قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 9 جنود تم حصارها والاشتباك معها في أحد الطرقات في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح وبعدها حضر الطيران المروحي لنقل القتلى والمصابين».

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