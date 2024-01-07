المقاومة الفلسطينية تواصل تدمير ناقلات الجند وآليات الاحتلال في غزة والضفة المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط

واصلت المقاومة الفلسطينية اليوم الأحد معاركها ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في مختلف محاور التوغل في غزة، وفي الضفة الغربية، وحقق مقاتلو المقاومة إصاباتٍ محققة بتجمعات الجنود وناقلات الجند وآليات الاحتلال وجيباته العسكرية.

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، أنها دمرت ناقلة جند وقصفت قوات الاحتلال المتوغلة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

تدمير ناقلة جند إسرائيلة بقذيفة الياسين «105»

وقالت الكتائب في بلاغٍ عسكريٍ: «دمرنا ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين (105) في مخيم المغازي وسط قطاع غزة». وأضافت: «قصفنا قوات العدو المتوغلة في مخيم المغازي بقذائف هاون من العيار الثقيل».

كما بثت كتيبة جنين، التابعة لسرايا الأقصى، مشاهد من تفجير عدد من العبوات التي أعدتها ضمن كمين محكم لجنود وآليات العدو خلال اقتحامها حي الجابريات وأطراف مخيم جنين.

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ولليوم الثالث والتسعين على التوالي يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود. ما أسفر عن استشهاد 22 ألفًا و722 شهيدًا، و إصابة 58 ألف جريح، و 166 منذ السابع من أكتوبر الماضي.