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«القسام» تقتل 4 جنود إسرائيليين وتدمر دبابة وتستهدف قوة راجلة في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 يناير 2024, 06:16 مساء
«القسام» تقتل 4 جنود إسرائيليين وتدمر دبابة وتستهدف قوة راجلة في غزة
قناصة من المقاومة الفلسطينية. (الإنترنت)
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تمكنت كتائب القسام من قنص عدد من الجنود الإسرائيليين وتنفيذ كمائن وتفجير دبابات في إطار التصدي لتوغلات الاحتلال في قطاع غزة.

وقصفت كتائب القسام جنودًا وآليات إسرائيلية متوغلة جنوب مدينة خان يونس بقذائف الهاون، كما تمكن مقاتلو القسام من استهداف قوة إسرائيلية راجلة بعبوة مضادة للأفراد «رعدية» وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس.

تدمير دبابة ميركافا بقذيفة «الياسين 105»
وتمكن مقاتلو القسام من تدمير دبابة ميركافا بقذيفة «الياسين 105» واشتعال النيران فيها جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كما تمكن مقاتلو القسام من قنص 4 جنود إسرائيليين ببندقية «الغول» القسامية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

-  مقتل 9 جنود إسرائيليين بهجمات للمقاومة في غزة.. وإعلام عبري يصفه «بأقسى يوم»
- جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 من جنوده في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن أربعة جنود وضباط قتلوا في قطاع غزة، مع استمرار العدوان الإسرائيلي برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.  وبحسب ما أعلن جيش الاحتلال ارتفع عدد القتلى في صفوف الجيش «الإسرائيلي» منذ بدء العدوان البري على غزة إلى 180، بحسب وكالة «يورو نيوز».

وذكرت جريدة «يديعوت أحرونوت»، في وقت سابق من اليوم، أن 4 جنود قتلوا وأصيب 7 آخرين بجراح خطيرة في عدة أحداث وسط وجنوبي قطاع غزة.

وبيّنت الجريدة أن القتلى الأربعة، هم: الرقيب روعي تال، 19 عامًا من لواء كفير، وقد قتل في اشتباك مسلح في خان يونس، والرقيب أول دافيد شوريتس من العاد وهو جندي في الكتيبة الهندسية 8219 وقد قتل في استهداف بصاروخ مضاد للدروع في خان يونس، كما قتل معه الرقيب أول يكير هخستر، 26 عامًا، كذلك قتل الرقيب أول غفريئيل بلوم من الكتيبة الهندسية التابعة للفرقة 36، حيث قتل في تفجير نفق وصف بالاستراتيچي وسط قطاع غزة.

«أقسى يوم» على جيش الاحتلال الإسرائيلي 
أكدت وسائل إعلام عبرية، أمس الإثنين، مقتل 9 ضباط وجنود من جيش الاحتلال وإصابة آخرين بهجومين منفصلين في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووصفت وسائل الإعلام هذا اليوم «بأقسى يوم» على جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان على قطاع غزة. وأوضحت المصادر ذاتها أن «أحد الهجومين أدى لانفجار ذخيرة بشاحنة ما أسفر عن مقتل وإصابة جنود، أما الآخر فهو قصف لمبنى فيه جنود جنوبي القطاع».

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