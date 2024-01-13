شاهد: «القسام» تدمر آليات ودبابات الاحتلال خلال معارك ضارية في خان يونس

القاهرة - بوابة الوسط

واصلت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل في قطاع غزة، عبر كمائن نوعية والإجهاز على جنود واستهداف دبابات.

واستهدفت كتائب القسام حفارا عسكريا ودبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذائف «الياسين 105» شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة. ونشرت «كتائب القسام» مشاهد من التحام مقلتليها مع جنود وآليات العدو في محاور مدينة خان يونس.

مشاهد من التحام مقاتليها مع جنود وآليات الاحتلال

ونشرت «كتائب القسام» مشاهد من التحام مقاتليها مع جنود وآليات الاحتلال في محاور مدينة خان يونس. وتمكن مقاتلوا القسام من استهداف قوة إسرائليراجلة بعبوة مضادة للأفراد «رعدية» وأوقعوها بين قتيل وجريح شرق مدينة خان يونس.

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كما واستهدفت كتائب القسام جرافة عسكرية ودبابتين للاحتلال بعبوات «شواظ» شرق مدينة خان يونس. وتمكن مقاتلوا القسام من استهداف طائرة مروحية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بصاروخ أرض-جو.

تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية

واستهدفت كتائب القسام تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل. وأكدت تمكنها من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية خاصة مكونة من 4 جنود تقدمت صوب عين نفق شرق مدينة خان يونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وفي بلاغ عسكري آخر، أكدن تمكن مقاتلوها من الإجهازعلى جنديين إسرائيليين بشكل مباشر من مسافة صفر شرق مدينة خان يونس. واستهدفت المقاومة قوة إسرائيلية رجلة بقذيفة «TBG» مضادة للتحصينات شرق مدينة خان يونس وأكدوا مقتل عدد من أفرادها.

وكشف موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي مساء أمس الجمعة عن إصابة 4 آلاف جندي إسرائيلي بإعاقات منذ بداية الحرب على قطاع غزة، مرجحا ارتفاع الرقم إلى 30 ألفا.

إصابة حوالي 4 آلاف جندي إسرائيلي بإعاقات

وفي السياق، أقر الموقع أن هجوم 7 أكتوبر الماضي قاد إسرائيل إلى حرب لم تشهدها سابقا من حيث عدد الجنود الجرحى، لكن الأهم من ذلك أن الإصابات خطيرة للغاية. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي لا يقدم جميع بيانات الجرحى للجمهور، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض المعنويات.

وتابع أنه حاليا تم الاعتراف بإصابة حوالي 4 آلاف جندي بإعاقات وفقا «للتصنيف 3»، ويعني أنه يحق لهم الحصول على جميع العلاجات والحقوق التي يتمتع بها شخص معاق في الجيش الإسرائيلي، دون الاعتراف بهم رسميا على هذا النحو.

وأشار إلى أنه يتم دفع رواتب للجنود المصابين وعلاجهم حتى دون الحاجة إلى إثبات أي شيء، موضحا أن عملية إعادة تأهيلهم ستبدأ في أقرب وقت لإعادتهم إلى الحياة الطبيعية. وتؤكد المقاومة أن الاحتلال يتعمد إخفاء خسائره الحقيقية، وأن قتلاه وإصاباته ودباباته المدمرة أضعاف مضاعفة عن العدد الذي يعلنه رسميا