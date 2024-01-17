«القسام» تستهدف تجمعات عسكرية إسرائيلية وتدمر دبابات وآليات للاحتلال في غزة (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط

واصلت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل في قطاع غزة، وخاضت اشتباكات بطولية في خان يونس وشمال غزة.

واستهدفت كتائب القسام دبابتين إسرائيليتين من نوع «ميركافا» بقذائف «الياسين 105» بمنطقة معن جنوب شرق مدينة خان يونس، وتمكن مقاتلو القسام من الإجهاز على جندي إسرائيلي يعتلي إحدى الآليات في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

كما تمكن مقاتلو القسام من استهداف قوة إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد، وأوقعوها بين قتيل وجريح على تخوم حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. واستهدفت الكتائب دبابة إسرائلية في حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة بقذيفة «الياسين 105».

تدمير ناقلة جند هندسية إسرائيلية

ودمرت كتائب القسام ناقلة جند هندسية إسرائيلية بشكل كامل بقذيفة «الياسين 105» على جبل الريس شرق حي التفاح بمدينة غزة، وأوقع مقاتلو القسام قوة إسرائيلية خاصة بكمين داخل أحد المنازل في حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة، وفجروا بها عبوة مضادة للأفراد. كما أعلنت الكتائب تنفيذ مهمة مشتركة مع «سرايا القدس»، دمروا خلالها «جرافة إسرائيلية» بعبوة مضادة للدروع.

- «القسام» و«سرايا القدس» تستهدفان تمركزات لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

- شاهد: عمليات كتائب القسام في اليوم الـ100 لمعركة «طوفان الأقصى»

- شاهد: «القسام» تدمر آليات ودبابات الاحتلال خلال معارك ضارية في خان يونس

وتمكن المقاتلون من قنص اربعة جنود إسرائيليين تحصنوا داخل أحد المنازل، واستهدفوا قوة خاصة من سبعة جنود بقذيفة «TBG»، وأجهزوا عليها من مسافة صفر، وفجروا عبوة مضادة للأفراد «رعدية» بمجموعة أخرى تحصنت داخل مسجد، ثم أجهزوا عليها، ودكوا تجمعات العدو في محاور التوغل بعدد كبير من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

وشهدت عدة محاور شمال غزة، الليلة الماضية حتى صباح اليوم، اشتباكات ضارية مع المقاومة. كما شهد خان يونس (جنوب القطاع) اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في منطقة المقابر والحي النمساوي وبطن السمين.