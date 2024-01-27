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انطلاق المحادثات العراقية-الأميركية لإنهاء مهمة التحالف الدولي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 يناير 2024, 10:26 مساء
انطلاق المحادثات العراقية-الأميركية لإنهاء مهمة التحالف الدولي
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يترأس اجتماعا لضباط عراقيين وممثلين للتحالف الدولي في بغداد. (أ ف ب)
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انطلقت السبت الجولة الأولى للحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة لإنهاء مهمة التحالف الدولي المناهض لتنظيم «داعش» والذي تقوده واشنطن، وتأمل بغداد أن يؤدي ذلك إلى خفض تدريجي لقوات التحالف على أراضيها.

ونشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني صورة للاجتماع الأول والذي شارك فيه كبار قادة الجيش العراقي والأجهزة الأمنية وقادة التحالف الدولي الذي يضم عشرات الدول الأجنبية، بحسب «فرانس برس». 

وتأتي هذه المبادرة في سياق إقليمي شديد التوتر، فمنذ منتصف أكتوبر استهدفت أكثر من 150 ضربة بطائرات مسيّرة وصواريخ القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق وسورية.

طائرة مسيرة قاعدة عين الأسد الجوية
ومساء السبت، استهدف هجوم بطائرة مسيرة قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق حيث تنتشر قوات للتحالف، وفق ما أفاد مسؤول عسكري أميركي من دون أن يتمكن من تقدير وقوع أضرار أو سقوط جرحى. وأكد مصدر أمني عراقي وقوع الهجوم نافيا سقوط ضحايا. 

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وفي وقت سابق السبت، أورد بيان رسمي صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن السوداني «رعى الجولة الأولى للحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق».

وأكدت واشنطن الخميس تشكيل مجموعات عمل مكونة من «متخصصين عسكريين ودفاعيين»، في إطار «اللجنة العسكرية العليا» المشتركة مع بغداد. وأوضح مكتب رئيس الوزراء في بيانه أن اللجنة العسكریة العلیا ستبحث ضمن ثلاث مجموعات في «مستوى التهديد الذي يمثله تنظيم داعش» و«المتطلبات العملیاتیة» وأخيرا «تعزيز القدرات المتنامية للقوات الأمنیة العراقیة».

صیاغة جدول زمني محدد لإنھاء المھمة العسكریة
وأضاف النص «في ضوء ھذه المراجعة، سیُصار إلى صیاغة جدول زمني محدد لإنھاء المھمة العسكریة للتحالف، والانتقال إلى علاقات أمنیة ثنائیة بین العراق والولایات المتحدة والدول الشريكة في التحالف». وكانت بغداد أشارت بالفعل إلى «خفض تدريجي» في عدد مستشاري التحالف. 

وأكدت قوات التحالف في بيان السبت إجراء هذه المشاورات الأولى، موضحة أنها تهدف إلى «إجراء تقييمات بخصوص ثلاثة عوامل: التهديد الذي يمثله تنظيم داعش، المتطلبات العملياتية والبيئية، وكذلك قدرات القوات المسلحة العراقية».

 2500 جندي أميركي ينتشرون في العراق 
وأضاف البيان أن «اللجنة العسكرية العليا ستعمل خلال فترة الحوار على تحديد الظروف اللازمة لنقل المهمة من العراق». وفي واشنطن قالت نائبة الناطقة باسم وزارة الدفاع سابرينا سينغ للصحافة إن حجم القوة العسكرية الأميركية في العراق «سيكون بالتأكيد جزءا من المناقشات مع تقدم الأمور».

وتأتي هذه المبادرة في سياق إقليمي شديد التوتر. ورغم إعلان المباحثات بين بغداد وواشنطن، تعهدت «المقاومة الإسلامية في العراق»، وهي ائتلاف من الفصائل المسلحة الموالية لإيران، الجمعة مواصلة هجماتها ضد التحالف الدولي.

وفي العراق نحو 2500 جندي أميركي بينما ينتشر في سورية زهاء 900 جندي أميركي، في إطار عمل التحالف الدولي الذي أطلقته واشنطن عام 2014.

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