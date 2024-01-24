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مسؤول عراقي: الضربات الأميركية لا تساعد على التهدئة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 يناير 2024, 09:12 صباحا
مسؤول عراقي: الضربات الأميركية لا تساعد على التهدئة
هجوم بـطائرات مسيرة مسلحة على مطار أربيل الدولي القريب من قنصلية الولايات المتحدة بالعراق. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إن الضربات الأميركية التي نُفذت في ساعة مبكرة الأربعاء على قطاعين في العراق «لا تساعد على التهدئة» منددا بـ «اعتداء صارخ للسيادة العراقية».

وأضاف: «على الجانب الأميركي الضغط لإيقاف استمرار العدوان على غزة بدلا من استهداف وقصف مقرات مؤسسة وطنية عراقية»، في إشارة إلى الحشد الشعبي، وهي فصائل مسلحة موالية لإيران أصبحت جزءا من المنظومة العسكرية الرسمية، وفق وكالة «فرانس برس».

واشنطن تعلن تفاصيل ضرباتها في العراق
وأعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الثلاثاء، استهداف القوات الأميركية منشآت في العراق تستخدمها فصائل مسلحة مدعومة من إيران، وذلك ردًا على هجمات استهدفت عسكريين أميركيين في كل من العراق وسورية.

وقال أوستن في بيان إن «القوات العسكرية الأميركية شنت ضربات ضرورية ومتناسبة ضد ثلاث منشآت تستخدمها كتائب حزب الله المدعومة من إيران وجماعات أخرى تابعة لإيران في العراق».

وفي وقت سابق اليوم، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول أمني وقيادي في الحشد الشعبي، تأكيدها سقوط قتيلان على الأقل في غارات جوية استهدفت مواقع لفصائل مسلحة بالعراق.

وقال المصدران إن الضربات استهدفت مواقع لكتائب حزب الله - أحد فصائل الحشد الشعبي - في منطقتي جرف الصخر، الواقعة على بُعد حوالي 60 كلم جنوب بغداد، والقائم الواقعة على الحدود مع سورية، وسقط قتيلان على الأقل.

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