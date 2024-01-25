  • Alwasat News
Atwasat

بغداد وواشنطن تطلقان قريبًا «صياغة جدول زمني» لوجود التحالف الدولي في العراق

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 يناير 2024, 06:49 مساء
بغداد وواشنطن تطلقان قريبًا «صياغة جدول زمني» لوجود التحالف الدولي في العراق
مقر وزارة الخارجية العراقية في بغداد. (أرشيفية: صفحة الوزارة على فيسبوك)
WTV_Frequency

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، أنّ بغداد وواشنطن ستطلقان محادثات من شأنها أن تؤدي إلى صياغة «جدول زمني محدد» ينظم مدّة وجود التحالف الدولي في العراق، ومباشرة الخفض التدريجي لمستشاريه. من جهته أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في بيان بدء «اجتماعات» فرق العمل هذه «في الأيام المقبلة» وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنّ الحكومة العراقية «بالاتفاق مع حكومة الولايات المتحدة» تعلن «عن نجاح جولات التفاوض المستمرة بين الجانبين، وانتهائها إلى ضرورة إطلاق اللجنة العسكرية العليا على مستوى مجاميع العمل لتقييم تهديد داعش وخطره، وذلك لصياغة جدول زمني محدّد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق».

نجاح جولات التفاوض بين بغداد وواشنطن
وأضافت الوزارة أن ذلك يأتي «إيفاءً بالتزاماتها الوطنية وتماشياً مع تنامي قدرة القوات العراقية وكفاءتها»، معلنة «عن نجاح جولات التفاوض المستمرة بين الجانبين، التي بدأت منذ أغسطس 2023 وانتهائها إلى ضرورة إطلاق اللجنة العسكرية العليا (HMC) على مستوى مجاميع العمل لتقييم تهديد داعش وخطره، والمتطلبات الظرفية والعملياتية وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية».

وأكدت الوزارة أيضا أن ذلك يهدف «لصياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق، ومباشرة الخفض التدريجي المدروس لمستشاريه على الأرض العراقية، وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد داعش، والانتقال إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف، سياسية واقتصادية وثقافية وأمنية وعسكرية تتسق مع رؤية الحكومة العراقية».

وخصت وزارة الخارجية العراقية بالذكر «اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تنظم العلاقات الشاملة بين العراق والولايات المتحدة» التي اعتبرتها «تعكس الرغبة المشتركة في التعاون بين الجانبين بما يحقق مصالح البلدين، ويسهم بتعزيز دور العراق الإقليمي والدولي، بما يليق بمكانته التاريخية وبناء أفضل العلاقات مع المجتمع الدولي خدمةً لمصالح الشعب العراقي وتطلعاته».

وأشارت الوزارة إلى تعبير الجانبين «عن دعم أعمال اللجنة وتسهيل مهامها والامتناع عن كل ما يعرقل أو يؤخر عملها»، مشددة على «أنّ الحفاظ على مسار أعمال اللجنة ونجاحها في تحقيق مهمتها يعد مصلحة وطنية إضافة إلى أنه يسهم في الحفاظ على استقرار العراق والمنطقة».

العراق تدعم استمرار أعمال اللجنة العسكرية المشتركة
ودعت الحكومة العراقية «إلى عدم توقف أو تعثر أو انقطاع أعمال هذه اللجنة، والعمل على تجنب العبث باستقرار العراق لتحقيق أهداف خاصة»، مجددة التزام «العراق بسلامة مستشاري التحالف الدولي في أثناء مدة التفاوض في كل أرجاء البلاد، والحفاظ على الاستقرار ومنع التصعيد».

كما أكدت الحكومة العراقية ترحيبها بهذا الاتفاق، وعدته «جزءاً من وفائها بتأدية البرنامج الحكومي والتعهدات التي التزمت بها أمام الشعب» العراقي، وفق بيان وزارة الخارجية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «في التسعين» يناقش استئناف «دورينا» وصفقات الشتاء وزيادة عدد الأجانب

شاهد.. «في التسعين» يناقش استئناف «دورينا» وصفقات الشتاء وزيادة عدد الأجانب
«في التسعين»: معسكر فريق الأخضر في طرابلس

«في التسعين»: معسكر فريق الأخضر في طرابلس
«تغطية خاصة»: أزمة السيولة.. هل يكتب المحافظ نهاية حكومة الدبيبة؟

«تغطية خاصة»: أزمة السيولة.. هل يكتب المحافظ نهاية حكومة الدبيبة؟
«بودكاست ويڤ»: Podcast Wave: Kwifya X Mouka

«بودكاست ويڤ»: Podcast Wave: Kwifya X Mouka
كاريكاتير خيري - التعليم الخاص في ليبيا

كاريكاتير خيري - التعليم الخاص في ليبيا
سابالينكا تهزم غوف وتبلغ نهائي أستراليا للتنس

سابالينكا تهزم غوف وتبلغ نهائي أستراليا للتنس
وفاة الشاعر يونس بن نيران عن عمر ناهز 58 عامًا

وفاة الشاعر يونس بن نيران عن عمر ناهز 58 عامًا
الإذاعة الفرنسية ترجح ضلوع واشنطن ولندن في عرقلة محاكمة عبدالله السنوسي

الإذاعة الفرنسية ترجح ضلوع واشنطن ولندن في عرقلة محاكمة عبدالله السنوسي
«القسام» تعلن تفجير 9 آليات عسكرية إسرائيلية وقتل 25 جنديا للاحتلال في عدة كمائن

«القسام» تعلن تفجير 9 آليات عسكرية إسرائيلية وقتل 25 جنديا للاحتلال في عدة كمائن
«أوبن أيه آي» تلغي «بهدوء» الحظر المفروض على الاستخدام العسكري لأدوات الذكاء الصناعي

«أوبن أيه آي» تلغي «بهدوء» الحظر المفروض على الاستخدام العسكري لأدوات الذكاء ...
«أناتومي دون شوت» ينال 11 ترشيحاً لجوائز «سيزار» غداة حصوله على خمسة أوسكار

«أناتومي دون شوت» ينال 11 ترشيحاً لجوائز «سيزار» غداة حصوله على خمسة أوسكار
تكريم عشر ليبيات بجائزة المرأة الملهمة

تكريم عشر ليبيات بجائزة المرأة الملهمة
تونس تودّع كأس أمم أفريقيا وتأهل جنوب أفريقيا وناميبيا إلى دور الـ16

تونس تودّع كأس أمم أفريقيا وتأهل جنوب أفريقيا وناميبيا إلى دور الـ16
يشمل عدة تخصصات.. افتتاح المركز الليبي - التركي للمهن الفنية في طرابلس

يشمل عدة تخصصات.. افتتاح المركز الليبي - التركي للمهن الفنية في طرابلس
بحث جديد: استنشاق الأكسجين النقي لمدة 90 دقيقة قد يكون فعالا لعلاج العجز الجنسي

بحث جديد: استنشاق الأكسجين النقي لمدة 90 دقيقة قد يكون فعالا لعلاج العجز الجنسي
تقييم دولي: 1.8 مليار دولار احتياجات إعادة الإعمار جراء «دانيال»

تقييم دولي: 1.8 مليار دولار احتياجات إعادة الإعمار جراء «دانيال»
رسميًا.. الأهلي بنغازي يتأهل لربع نهائي دورة دبي الدولية لكرة السلة

رسميًا.. الأهلي بنغازي يتأهل لربع نهائي دورة دبي الدولية لكرة السلة
استبعاد مبخوت من تشكيلة منتخب الإمارات يثير الجدل.. وبينتو في مرمى الانتقادات

استبعاد مبخوت من تشكيلة منتخب الإمارات يثير الجدل.. وبينتو في مرمى الانتقادات
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أوكرانيا تعلن إسقاط 11 طائرة مسيرة روسية
أوكرانيا تعلن إسقاط 11 طائرة مسيرة روسية
كيم يدعو إلى تحسين مستوى المعيشة في ريف كوريا الشمالية
كيم يدعو إلى تحسين مستوى المعيشة في ريف كوريا الشمالية
أوكرانيا تعلن قصف مصفاة نفط جنوب روسيا
أوكرانيا تعلن قصف مصفاة نفط جنوب روسيا
بلينكن يختتم في أنغولا جولته الأفريقية
بلينكن يختتم في أنغولا جولته الأفريقية
الاحتلال يأمر نازحين بمغادرة مركز إيواء بخان يونس قصفه بالمدفعية
الاحتلال يأمر نازحين بمغادرة مركز إيواء بخان يونس قصفه بالمدفعية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة
جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة...
«وول ستريت جورنال»: تقرير استخباري أميركي يؤكد امتلاك حماس ذخائر تكفي لضرب إسرائيل لأشهر
«وول ستريت جورنال»: تقرير استخباري أميركي يؤكد امتلاك حماس ......
تكتم حول دخول وزير الدفاع الأميركي المستشفى.. وصحفيو «بنتاغون» يعدون تأخر الإعلان «فضيحة»
تكتم حول دخول وزير الدفاع الأميركي المستشفى.. وصحفيو ......
بلينكن: يجب أن يتمكن النازحون في غزة «من العودة إلى ديارهم»
بلينكن: يجب أن يتمكن النازحون في غزة «من العودة إلى ديارهم»...
«يونيسف»: أكثر من 1.1 مليون طفل مهددون جراء اشتداد النزاع وسوء التغذية والأمراض في قطاع غزة
«يونيسف»: أكثر من 1.1 مليون طفل مهددون جراء اشتداد النزاع ......
المزيد
لندن وواشنطن تفرضان عقوبات على 4 مسؤولين حوثيين
لندن وواشنطن تفرضان عقوبات على 4 مسؤولين حوثيين...
بغداد وواشنطن تطلقان قريبًا «صياغة جدول زمني» لوجود التحالف الدولي في العراق
بغداد وواشنطن تطلقان قريبًا «صياغة جدول زمني» لوجود التحالف ......
55 قتيلا في هجومين في وسط نيجيريا
55 قتيلا في هجومين في وسط نيجيريا...
الاحتلال يأمر نازحين بمغادرة مركز إيواء بخان يونس قصفه بالمدفعية
الاحتلال يأمر نازحين بمغادرة مركز إيواء بخان يونس قصفه ......
بلينكن يختتم في أنغولا جولته الأفريقية
بلينكن يختتم في أنغولا جولته الأفريقية...
المزيد