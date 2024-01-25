بغداد وواشنطن تطلقان قريبًا «صياغة جدول زمني» لوجود التحالف الدولي في العراق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، أنّ بغداد وواشنطن ستطلقان محادثات من شأنها أن تؤدي إلى صياغة «جدول زمني محدد» ينظم مدّة وجود التحالف الدولي في العراق، ومباشرة الخفض التدريجي لمستشاريه. من جهته أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في بيان بدء «اجتماعات» فرق العمل هذه «في الأيام المقبلة» وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنّ الحكومة العراقية «بالاتفاق مع حكومة الولايات المتحدة» تعلن «عن نجاح جولات التفاوض المستمرة بين الجانبين، وانتهائها إلى ضرورة إطلاق اللجنة العسكرية العليا على مستوى مجاميع العمل لتقييم تهديد داعش وخطره، وذلك لصياغة جدول زمني محدّد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق».

نجاح جولات التفاوض بين بغداد وواشنطن

وأضافت الوزارة أن ذلك يأتي «إيفاءً بالتزاماتها الوطنية وتماشياً مع تنامي قدرة القوات العراقية وكفاءتها»، معلنة «عن نجاح جولات التفاوض المستمرة بين الجانبين، التي بدأت منذ أغسطس 2023 وانتهائها إلى ضرورة إطلاق اللجنة العسكرية العليا (HMC) على مستوى مجاميع العمل لتقييم تهديد داعش وخطره، والمتطلبات الظرفية والعملياتية وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية».

وأكدت الوزارة أيضا أن ذلك يهدف «لصياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق، ومباشرة الخفض التدريجي المدروس لمستشاريه على الأرض العراقية، وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد داعش، والانتقال إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف، سياسية واقتصادية وثقافية وأمنية وعسكرية تتسق مع رؤية الحكومة العراقية».

وخصت وزارة الخارجية العراقية بالذكر «اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تنظم العلاقات الشاملة بين العراق والولايات المتحدة» التي اعتبرتها «تعكس الرغبة المشتركة في التعاون بين الجانبين بما يحقق مصالح البلدين، ويسهم بتعزيز دور العراق الإقليمي والدولي، بما يليق بمكانته التاريخية وبناء أفضل العلاقات مع المجتمع الدولي خدمةً لمصالح الشعب العراقي وتطلعاته».

وأشارت الوزارة إلى تعبير الجانبين «عن دعم أعمال اللجنة وتسهيل مهامها والامتناع عن كل ما يعرقل أو يؤخر عملها»، مشددة على «أنّ الحفاظ على مسار أعمال اللجنة ونجاحها في تحقيق مهمتها يعد مصلحة وطنية إضافة إلى أنه يسهم في الحفاظ على استقرار العراق والمنطقة».

العراق تدعم استمرار أعمال اللجنة العسكرية المشتركة

ودعت الحكومة العراقية «إلى عدم توقف أو تعثر أو انقطاع أعمال هذه اللجنة، والعمل على تجنب العبث باستقرار العراق لتحقيق أهداف خاصة»، مجددة التزام «العراق بسلامة مستشاري التحالف الدولي في أثناء مدة التفاوض في كل أرجاء البلاد، والحفاظ على الاستقرار ومنع التصعيد».

كما أكدت الحكومة العراقية ترحيبها بهذا الاتفاق، وعدته «جزءاً من وفائها بتأدية البرنامج الحكومي والتعهدات التي التزمت بها أمام الشعب» العراقي، وفق بيان وزارة الخارجية.