«حماس» تدين تحريض «الكيان الصهيوني» على المؤسسات الأممية في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

دانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، «بشدة تحريض الكيان الصهيوني» على مؤسسات أممية تساهم في إغاثة الشعب الفلسطيني، بينها منظمة الصحة العالمية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا».

ودعت الحركة في بيان اليوم، لأمم المتحدة إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات الكيان الصهيوني وسعيه لقطع شرايين الحياة عن شعب غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان إلى أكثر 26 ألف شهيد، ونحو 64 ألف مصاب، وآلاف المفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى الدمار الهائل والكارثة الإنسانية غير مسبوقة.