غالانت يصف مقتل 24 جنديا «إسرائيليا» في غزة بـ«الضربة القوية»

القاهرة - بوابة الوسط

وصف وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، مقتل 24 جنديا في قطاع غزة بأنه «ضربة قوية».

وقال غالانت في مقطع فيديو «إن الأخبار الصعبة التي تلقيناها بالأمس عن مقتل 24 من جنودنا (..) هي ضربة قوية»، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال، دانيال هاغاري، أن 21 جنديا إسرائيليا قتلوا الاثنين في قطاع غزة، في أعلى حصيلة قتلى لجنود الاحتلال منذ بدء العدوان البري على غزة في 27 أكتوبر الماضي، فيما جرى الإعلان عن مقتل ثلاثة جنود آخرين في وقت لاحق.

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وقال «هاغاري»، في تصريح متلفز، إن غالبية هؤلاء الجنود قتلوا في انفجار صاروخ «آر بي جي» استهدف دبابة ومبنىين فخخهما الجيش تمهيدا لهدمهما في جنوب قطاع غزة.