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الاحتلال يعلن مقتل 21 جنديا «إسرائيليا» في غزة خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 يناير 2024, 09:27 صباحا
الاحتلال يعلن مقتل 21 جنديا «إسرائيليا» في غزة خلال 24 ساعة
مقاتل من كتائب القسام يستهدف دبابة إسرائيلية بقذيفة «أر بي جي». (صورة مثبتة من فيديو نشرته كتائب القسام)
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أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال، دانيال هاغاري، اليوم الثلاثاء، أن 21 جنديا إسرائيليا قتلوا الاثنين في قطاع غزة، في أعلى حصيلة قتلى لجنود الاحتلال منذ بدء العدوان البري على غزة في 27 أكتوبر الماضي.

وقال «هاغاري»، في تصريح متلفز، إن غالبية هؤلاء الجنود قتلوا في انفجار صاروخ «آر بي جي» استهدف دبابة ومبنىين فخخهما الجيش تمهيدا لهدمهما في جنوب قطاع غزة، بحسب وكالة «فرانس برس».

ولفت إلى أن الهجوم وقع إلى الشرق من مخيم المغازي وعلى مسافة حولي 600 متر من الحدود مع القطاع، حيث كان يستعد عشرات جنود الاحتياط لتفجير 10 منازل بعد تفخيخها سعياً لإقامة منطقة عازلة، وفجأة قام أحد عناصر المقاومة بإطلاق صاروخ مضاد للدروع تجاه دبابة كانت تؤمن الحماية للجنود فانفجرت وقتل بها جنديان وأصيب آخران بجراح، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

تسوية منزلين بالأرض
وبيّن الناطق أنه وكنتيجة لانفجار الدبابة، فقد انفجرت الألغام التي زرعها جيش الاحتلال في منزلين قريبين وداخلهما عشرات الجنود، ما أدى لانهيارهما وتسويتهما بالأرض بشكل كامل في انفجار هائل سمع من مناطق بعيدة جداً عن القطاع.

وتابع «حوالي الساعة الرابعة من مساء أمس أطلق مسلحون قذائف مضادة للدروع تجاه دبابة كانت تؤمن عملية تفخيخ المنازل، وفي تلك اللحظة انفجرت الألغام في المفاجر على من فيها من الجنود».

في حين يحقق الجيش في تسلسل الأحداث والسبب المباشر لانفجار الألغام داخل المنازل.

وسمح الاحتلال بنشر أسماء 12 جندياً، على أن يتم الاعلان عن هوية بقية القتلى خلال الساعات القادمة.

ويرتفع بذلك عدد جنود الاحتلال القتلى منذ بدء الغزو البري إلى 221 ضابطا وجنديا، ما يرفع عدد الجنود القتلى منذ بدء الحرب إلى 556 جنديا، بحسب الرواية الإسرائيلية.

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