الحوثيون: الضربات الأميركية - البريطانية على اليمن لن تمر دون رد وعقاب

القاهرة - بوابة الوسط

حذّر الحوثيون في اليمن، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة وبريطانيا من أن ضرباتهما على اليمن «لن تمر دون رد وعقاب»، مشيرين إلى أنهم تعرّضوا لـ18 غارة جوّية في الساعات الماضية.

وكتب الناطق باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع على منصّة «إكس»: «شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني 18 غارة جوية خلال الساعات الماضية توزعت كالتالي: 12 غارة على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء. ثلاث غارات على محافظة الحديدة. غارتان على محافظة تعز. غارة على محافظة البيضاء»، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات لن تمر دون رد وعقاب».

وفجر اليوم، شنّت القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء وفي عدد من محافظات البلاد، وفق ما أفادت وكالة «سبأ نت» التابعة للحوثيين فجر الثلاثاء.

وأوردت الوكالة في نبأ عاجل أن «العدوان الأميركي البريطاني يشنّ غارات على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات».

- ضربات أميركية - بريطانية في اليمن

فيما أكدت الولايات المتحدة وبريطانيا، في بيان مشترك، أن قواتهما شنت فجر الثلاثاء ضربات جديدة على الحوثيين في اليمن.

وقال البلدان في بيان أصدراه بالاشتراك مع أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، الدول الأربع التي شاركت في إسناد هذا الهجوم، إن قواتهما شنت «جولة جديدة من الضربات المتكافئة والضرورية على ثمانية أهداف حوثية في اليمن»، بحسب وكالة «فرانس برس».